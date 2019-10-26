親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

賴清德赴榮總 探視余天罹癌女兒余苑綺

2019-10-26 12:10攝影中心 記者林俊良／即時報導

民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德上午前往台北榮民總醫院探視。

賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，前天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選工作，余天補選期間，賴清德曾到新北市幫余天站台、掃街。賴返國後獲知此事，上午立刻赴醫院探視余天女兒。為罹病的余苑綺及余天、李亞萍夫婦加油打氣。

賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，前天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選...
賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，前天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選工作，余天補選期間，賴清德曾到新北市幫余天站台、掃街。賴返國後獲知此事，上午立刻赴醫院探視余天女兒。為罹病的余苑綺及余天、李亞萍夫婦加油打氣。記者林俊良／攝影
分享
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德（中）上午前往台北榮...
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德（中）上午前往台北榮民總醫院探視，為罹病的余苑綺及余天（左）、李亞萍（右）夫婦加油打氣。記者林俊良／攝影
分享
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德（右）上午前往台北榮...
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德（右）上午前往台北榮民總醫院探視，為罹病的余苑綺及余天（中）、李亞萍（左）夫婦加油打氣。記者林俊良／攝影
分享
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德（中）上午前往台北民...
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，行政院前院長賴清德（中）上午前往台北民總醫院探視，為罹病的余苑綺及余天（左）、李亞萍（右）夫婦加油打氣。記者林俊良／攝影
分享
賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，前天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選...
賴清德日前赴美幫蔡英文總統及民進黨造勢，前天剛返抵國門，黨中央正積極幫他安排輔選工作，余天補選期間，賴清德曾到新北市幫余天站台、掃街。賴返國後獲知此事，上午立刻赴醫院探視余天女兒。為罹病的余苑綺及余天、李亞萍夫婦加油打氣。記者林俊良／攝影
分享
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，前行政院長賴清德（中）上午前往台北民總...
民進黨立委余天二女兒余苑綺直腸癌復發住院，前行政院長賴清德（中）上午前往台北民總醫院探視，為罹病的余苑綺及余天（左二）、李亞萍（右一）夫婦加油打氣。記者林俊良／攝影
分享

賴清德民進黨余天余苑綺

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

一同集氣！賴清德赴台北榮總探視余苑綺

2019-10-26 12:12

卓榮泰說沒民進黨柯文哲會落選？對手丁守中這樣說

2019-10-26 12:04

蘇貞昌點名這2人該死刑 孫大千：民進黨為選舉什麼都做

2019-10-26 12:04

被林飛帆指不理性 柯文哲反嗆：你只不過是投靠

2019-10-26 11:32

港府籲台掃除陳同佳入台障礙 蘇貞昌：都是港府在變

2019-10-26 11:26

馬英九：死刑案三審定讞 不執行是違法的

2019-10-26 10:29

放下魔鬼紛擾 馬英九今赴歐洲演說

2019-10-26 09:37

徐國勇飆記者 蘇揆：作為部長不用發脾氣

2019-10-26 00:53

6000字演說告別國會 王金平與宋楚瑜組護國盟破局

2019-10-26 00:46

其人其事／搭「橋」44載 公道伯未來隨因緣走

2019-10-26 00:41

新聞眼／前瞻曾贊助拍「與惡」…死刑說打蔡政府一巴掌

2019-10-26 00:40

蘇貞昌：死刑定讞就該執行 遭國際人權聯盟痛批

2019-10-26 00:31

王金平告別立院演說 韓國瑜：當之無愧的公道伯

2019-10-25 23:00

蘇貞昌：有人一邊為受害人流淚、一邊替凶手辯護

2019-10-25 22:45

蘇貞昌點名執行死刑 但「小燈泡」案凶手從未被判死

2019-10-25 20:54

徐國勇回記者講話客氣一點 蘇貞昌：不必這樣

2019-10-25 19:48

藍委批官威大 蘇揆：我也想當修行者但我是行政院長

2019-10-25 19:20

我與馬紹爾簽經合協定 蔡總統：互惠互助維持友誼

2019-10-25 19:06

全文／再見國會！王金平6千字回顧44年立院生涯

2019-10-25 18:43

王金平：遺憾服貿沒簽 但太陽花學運不流血落幕無愧天地

2019-10-25 18:38

蘇貞昌挺執行死刑 台權會：Fidh譴責台灣持續使用死刑

2019-10-25 18:32

蘇揆稱「有些罪天地不容」 法務部：死刑政策沒變

2019-10-25 18:28

影╱立院告別質詢 王金平介紹立院院區有一條中線

2019-10-25 17:21

有些罪惡天理不容 蘇貞昌點名這2人該執行死刑

2019-10-25 16:34

柯文哲出席「修憲論壇」 柯：現階段修憲幾乎不可能

2019-10-25 15:42

遷台70年7任總統 小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾

2019-10-25 15:11

影／出席修憲論壇 柯文哲：目前修憲幾乎是不可能

2019-10-25 14:32

古寧頭會參戰英雄 馬英九籲兩岸回到正軌

2019-10-25 14:24

影／卓爆沒有民進黨柯會落選 柯譏：姚文智提假的?

2019-10-25 14:15

吳敦義領軍國民黨中央助講團 王金平未入名單

2019-10-25 14:12

告別國會生涯！王金平：綠過半 動輒碾壓一切

2019-10-25 14:01

賴正鎰：韓國瑜同意九二共識 較符合工商界對兩岸期待

2019-10-25 13:26

【重磅快評】蘇貞昌步步為營？國人恐怕要步步驚心了

2019-10-25 13:11

藍委向蘇貞昌抱怨：陳其邁很現實 選舉到避不見面

2019-10-25 13:05

王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

2019-10-25 12:33

芭樂准入美國 台美工作計畫已簽署

2019-10-25 12:23

影／王金平將告別立法院

2019-10-25 11:45

低調出席日天皇即位遭酸 謝長廷：與中共有啥兩樣？

2019-10-25 11:39
看更多

熱門文章

有些罪惡天理不容 蘇貞昌點名這2人該執行死刑

2019-10-25 16:34

遷台70年7任總統 小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾

2019-10-25 15:11

劉宥彤對賭劉家昌 韓國瑜有800萬票買100萬元雞排

2019-10-25 18:51

蔡英文博士論文爭議 台師大教授指出蔡的三個「罩門」

2019-10-25 17:12

蘇貞昌「魔鬼說」法界譁然 陳長文：政治人物說謊成常態

2019-10-26 00:21

全文／再見國會！王金平6千字回顧44年立院生涯

2019-10-25 18:43

謝震武氣噗噗批韓10分鐘 名嘴無奈「保持尷尬又禮貌的微笑」

2019-10-26 10:01

吳敦義傳列不分區安全名單 羅智強：孫中山會仰天一嘆

2019-10-25 13:45

韓國瑜雲林今晚逛夜市行程突喊卡 黨部：安全考量

2019-10-25 14:28

韓國瑜到謝祖武臉書留言：觀三甲的同學不要再反串囉

2019-10-25 22:08

再嗆馬英九、陳長文 蘇貞昌：為威權服務有臉講人權？

2019-10-26 10:32

看問題／蘇揆轉移政策失分 法律人權放一邊

2019-10-26 00:56

官方對通緝犯竟「通而不緝」？扁說這4人就是如此

2019-10-25 20:42

韓國瑜搶攻年輕票 喊：出國交換學生費用我想辦法解決

2019-10-25 20:32

馬英九操盤反送中？他指蘇揆瘋了 馬連徐巧芯都管不動

2019-10-25 15:44

韓粉出征走錯棚 韓國瑜上謝祖武臉書留言喊「別反串」

2019-10-25 18:53

港府證實已與我方聯繫 就陳同佳赴台安排作溝通

2019-10-25 23:05

民進黨居然罵陳長文？廖元豪呼叫當年勇敢的謝長廷

2019-10-25 16:16

6000字演說告別國會 王金平與宋楚瑜組護國盟破局

2019-10-26 00:46

蘇貞昌點名執行死刑 但「小燈泡」案凶手從未被判死

2019-10-25 20:54

蘇貞昌：有人一邊為受害人流淚、一邊替凶手辯護

2019-10-25 22:45

耍官威？徐國勇：只是請記者客氣一點有什麼不對

2019-10-25 15:44

【即時短評】送陳同佳來台恐違反兩公約 管浩鳴先來喬

2019-10-25 14:54

一同集氣！賴清德赴台北榮總探視余苑綺

2019-10-26 12:12

徐國勇飆記者 蘇揆：作為部長不用發脾氣

2019-10-26 00:53

韓國瑜雲林拚選舉 杏仁哥：民進黨棄械投降時間到了

2019-10-25 19:49

韓國瑜又要來了！桃園傾聽之旅行程曝光

2019-10-25 17:30

國防部：中科院軍文職人員香港轉機未違管制規定

2019-10-26 00:33

韓國瑜請假拚2020 命理師：1月時最可怕

2019-10-26 11:03

徐國勇回記者講話客氣一點 蘇貞昌：不必這樣

2019-10-25 19:48

新聞眼／前瞻曾贊助拍「與惡」…死刑說打蔡政府一巴掌

2019-10-26 00:40

蘇影射魔鬼現形 馬回批：當院長不太合適

2019-10-26 00:43

因陳同佳案嗆記者 洪秀柱怒轟：徐國勇是笑話

2019-10-25 16:12

影╱立院告別質詢 王金平介紹立院院區有一條中線

2019-10-25 17:21

韓國瑜得票要過半！周韻采：北部造勢要靠經濟大咖

2019-10-25 14:47

謝震武、謝祖武傻傻分不清？他質疑「假韓粉」自導自演

2019-10-25 18:12

馬英九：死刑案三審定讞 不執行是違法的

2019-10-26 10:29

女力較勁！洪恒珠競總、小英屏東姊妹會同日成立

2019-10-25 23:04

劉宥彤嗆韓國瑜640萬票就買百萬雞排 韓辦：感謝催票

2019-10-26 12:23

影／陳同佳案有魔鬼?洪秀柱：馬英九、陳長文沒那麼邪惡

2019-10-25 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top