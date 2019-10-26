蘇貞昌點名這2人該死刑 孫大千：民進黨為選舉什麼都做

2019-10-26 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，有些罪惡天地不容，例如燒死自己六位親人，或是當著母親面前把孩子的頭割斷，還滾到水溝去，「我認為死刑定讞，就該執行。」對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，民進黨為了選舉，真的什麼話都說的出來，什麼事也都做的出來。

孫大千說，長期以來，主張廢除死刑的勢力團體大多數支持民進黨。所以，蔡英文執政三年多來，對於執行死刑根本就是敷衍了事，只有在選舉前夕，隨便應付一下，免得落人口實。

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蘇貞昌擔任院長這幾個月來，從來不見他對於執行死刑做出如此積極的宣示，現在為了選票，講得義憤填膺，連一位只被判處無期徒刑的兇嫌，都主張應該斃掉，可以把戲演得這麼灑狗血，真不愧是一位連神明都敢騙的政治人物。

孫大千表示，蘇貞昌應該先回答四個問題，為什麼過去都不執行死刑，到了選舉前夕，就忽然要開始執行死刑了呢？現在執行死刑，為的是彰顯正義？還是為的是爭取選票呢？堂堂行政院長，連認為該執行死刑的對象，都可以說錯，是功課做得不夠？還是根本沒有真心想要執行死刑？蘇貞昌要不要代表民進黨政府正式宣示，從現在開始，會依法貫徹執行死刑？