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被林飛帆指不理性 柯文哲反嗆：你只不過是投靠

2019-10-26 11:32聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市長柯文哲近來疑似頻頻失言，引發議論。民進黨副秘書長林飛帆昨晚在臉書發文，點出柯文哲近來失言紀錄，還用柯文哲的名言大酸柯文哲，「回歸理性不難，不要拿他人苦難開玩笑而已。」柯文哲上午參加民眾黨立委參選人蔡宜芳的競選辦公室成立活動，被問到林飛帆批他不理性，柯文哲說，林飛帆也曾經是年輕人的標桿，現在呢？只不過是投靠，「我要想想看用什麼字來形容你」、「你就先破功了」。

柯文哲說，「我都可以講你們哪個地方做錯」、「你們最多只能講什麼地方失言」，而且這些失言裡面，三分真、七分假，經過產業鏈。且政治做久都看得懂，這些都變成他們的產業鏈。

柯文哲說，一個新聞，帶風向，他就明白講，民進黨買了多少網紅？網頁買了多少？大家心裡有數，「1450」 這名稱怎麼來的？

另外，柯文哲昨天參加憲政論壇時演講，指出每位行政院長有多大權力，要看當時總統狀況，他認為蘇貞昌院長大概是過去20年來最有權力的行政院長，因為蔡總統太忙了。對此，柯文哲說，這個其實大家都知道，現在的憲政體制不太對勁，平常總統是太上皇，現在小英比較弱，還是不是很正常的行政倫理。

柯說，蘇貞昌是20年來最強勢的行政院長，為什麼會這樣，跑政治線的記者都知道，這些記者平常在聊天的時候，每個都講得比他精彩，還問他自己都知道的題目，實在是。

至於怎麼看蘇貞昌談執行死刑，柯文哲說，不要用一句話去評論一個人，媽媽說吃飯會咬到舌頭，不要講錯一句話就毒打，他覺得不需要。應該像歐美社會，還是要有互信的概念，今天最大的問題是建立沒有互信的社會。

台北市長柯文哲上午參加民眾黨立委參選人蔡宜芳的競選辦公室成立活動。記者楊正海/攝...
台北市長柯文哲上午參加民眾黨立委參選人蔡宜芳的競選辦公室成立活動。記者楊正海/攝影
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柯文哲行政院林飛帆死刑蔡英文蘇貞昌2020選舉2020立委選舉

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