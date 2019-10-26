被林飛帆指不理性 柯文哲反嗆：你只不過是投靠

2019-10-26 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市長柯文哲近來疑似頻頻失言，引發議論。民進黨副秘書長林飛帆昨晚在臉書發文，點出柯文哲近來失言紀錄，還用柯文哲的名言大酸柯文哲，「回歸理性不難，不要拿他人苦難開玩笑而已。」柯文哲上午參加民眾黨立委參選人蔡宜芳的競選辦公室成立活動，被問到林飛帆批他不理性，柯文哲說，林飛帆也曾經是年輕人的標桿，現在呢？只不過是投靠，「我要想想看用什麼字來形容你」、「你就先破功了」。

柯文哲說，「我都可以講你們哪個地方做錯」、「你們最多只能講什麼地方失言」，而且這些失言裡面，三分真、七分假，經過產業鏈。且政治做久都看得懂，這些都變成他們的產業鏈。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

柯文哲說，一個新聞，帶風向，他就明白講，民進黨買了多少網紅？網頁買了多少？大家心裡有數，「1450」 這名稱怎麼來的？

另外，柯文哲昨天參加憲政論壇時演講，指出每位行政院長有多大權力，要看當時總統狀況，他認為蘇貞昌院長大概是過去20年來最有權力的行政院長，因為蔡總統太忙了。對此，柯文哲說，這個其實大家都知道，現在的憲政體制不太對勁，平常總統是太上皇，現在小英比較弱，還是不是很正常的行政倫理。

柯說，蘇貞昌是20年來最強勢的行政院長，為什麼會這樣，跑政治線的記者都知道，這些記者平常在聊天的時候，每個都講得比他精彩，還問他自己都知道的題目，實在是。