同志大遊行今登場 蔡英文：讓爭議不見讓幸福來到
2019-10-26 11:25
聯合報 記者周佑政
／台北即時報導
2019年台灣同志大遊行今天下午登場，蔡英文總統在臉書表示，「在那天後，我們原本的家庭依然幸福，原本的婚姻依然美好，原本的信仰依然自由。唯一的不同，是更多的人一起擁有幸福。」
立法院會今年5月三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。蔡總統今天在臉書特別提及「在那天後」，原本的婚姻依然美好。蔡總統也感謝所有人的互相體諒，彼此包容，讓爭議不見、讓幸福來到。
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行政院長蘇貞昌昨晚也在臉書貼出影片，他表示，我們生活在同一個國家，同一個天地之間，面對無法理解的彼此，應該做的不是對抗，而是更多的溝通。
蘇貞昌表示，遵守憲法，合乎公投結果的同婚專法實施五個月以來，太陽依然自東邊升起，民法父母子女關係仍然正常運作，國家依然繼續向前走。而台灣只有因為更進步、更包容，成為更令我們驕傲的國家。
蘇貞昌也特別表示，同婚專法實施後，爸爸還是叫爸爸，媽媽還是叫媽媽，沒有改變，請鄉親放心。
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