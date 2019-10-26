放下魔鬼紛擾 馬英九今赴歐洲演說
馬英九前總統今晚將啟程前往歐洲，赴義大利羅馬參加美國聖母大學基奧全球事務學院(Keough School of Global Affairs)院士會議，之後再轉往英國倫敦，參訪牛津大學，並於牛津辯論社（Oxford Union）發表演說。
馬英九此次歐洲行共8天7夜，預計於11月2日晚間返國。這也是馬英九卸任後第7次出訪，前6次為2016年11月分別訪問馬來西亞及美國，2017年2月、2017年11月、2018年4月訪問美國，以及2019年6月訪問新加坡。
聖母大學基奧全球事務學院院士(Executive Fellows)為來自全球各領域的頂尖人士，英國牛津大學名譽校長彭定康、愛爾蘭前總統麥克艾利斯（Mary McAleese）即為為該院士，馬英九自2018年起受聘為院士。今年的院士會議將於28日在羅馬召開，對基奧全球事務學院的院務發展計畫提供諮詢與建議。
在羅馬期間，馬英九也將參訪梵諦岡博物館等著名景點，並欣賞正在我駐教廷大使館展出的「世界的光–臺灣當代藝術展」。
馬英九10月29日將轉赴英國倫敦，30日與美國聖母大學倫敦國際中心(London Global Gateway)的學者及研究生會晤座談。31日參訪牛津大學，拜會校長李察森女士，並將以「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題在牛津辯論社發表演說。
牛津辯論社創立於1823年，為全球最負盛名的辯論社團，並以國際名人造訪演說聞名於世，包括美國總統雷根(Ronald Reagan)、卡特(Jimmy Carter)、尼克森(Richard Nixon)、柯林頓(Bill Clinton)，英國首相丘吉爾(Winston Churchill)、柴契爾夫人(Margaret Thatcher)、卡麥隆(David Cameron)、梅伊(Theresa May)，馬來西亞總理馬哈迪(Mahathir Mohamad)、巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)等政治領袖，都曾受邀演講。
在倫敦期間，馬英九並將循著國父孫中山先生當年的足跡，走訪大英博物館等歷史景點，緬懷國父艱苦革命的奮鬥歷程。
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