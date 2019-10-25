王金平告別立院演說 韓國瑜：當之無愧的公道伯
2019-10-25 23:00
聯合報 記者劉宛琳
／即時報導
國民黨立委王金平今在立法院一場告別演說。國民黨總統參選人韓國瑜在臉書表示，以「國家為重，國會為主」的王金平演說令人動容，從數學老師到國會公道伯，他靜靜地全程聽完，向王金平致上最高的敬意。
韓國瑜表示，他非常認同王金平所提到，中華民國立法院是政治菁英搖藍，也是國家行憲、國會自主、民意伸張的模範，神聖的國會殿堂見證過從ㄧ黨獨立，到二次政黨輪替，從威權時代走向華人世界的民主典範，「王院長在立法院奉獻了44年，讓朝野互信，讓國家總在最大的公約數下，持續成長」。
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韓國瑜說，王金平和他都認同「今日台灣，才是明日香港」，甚至是明日的中國大陸，這是中華民國的驕傲！我至始至終一貫主張，我們不該為了政治因素，朝令夕改，放棄司法管轄權，就是踐踏國家尊嚴。中華民國的主權屬於全體國民，立法院就是自主自決最高權威，國家發展需要兩千三百萬人的共同努力，民主發展至今，已經沒有任何人能夠接受單一政黨的專制統治，民心已經思變，沒有政黨可以一手遮天。
韓國瑜認為，立法委員在國會殿堂有三把刀握在手上，一把審查法案，制定福國利民法案的刀、一把嚴審預算，幫人民看緊荷包的刀、以及一把監督政府，質詢行政部門的刀。在立法院的民主制度之下，人民不必動刀弄槍，就能夠ㄧ起参與國家的治理與發展。
韓國瑜謝謝王金平奉獻給立法殿堂44年的人生歲月，在中華民國這半世紀民主憲政發展史上，是當之無愧的「公道伯」。
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