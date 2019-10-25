蘇貞昌：有人一邊為受害人流淚、一邊替凶手辯護

2019-10-25 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳表明願來台受審，但有媒體報導陳可能大選後才來台投案。行政院長蘇貞昌今天在立法院拋出「魔鬼說」，隨後又在臉書表示，有人遊走兩岸、居中牽線，「一邊為受害人流淚、一邊卻要替凶手辯護」，「現在看來，政府步步為營、小心謹慎，本來就是對的」。

陳同佳案持續引發討論。外傳有「藍營法界大老」獻策讓陳同佳來台「被自首」。還有媒體引述香港牧師管浩鳴的說法，指陳同佳可能延遲3個月，待總統選舉後才到台灣投案。蘇貞昌今天赴立院備詢前，媒體詢問，若陳同佳延後來台投案，會不會讓人有一些政治聯想？

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蘇貞昌表示，原來早在幾個月前，前總統馬英九的「密友律師」已經到香港為港府「反送中」解套、擘畫，他的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬，政協牧師居間跑腿、「牽猴仔」（掮客之意），國民黨再來吆喝、唱和，「現在照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢」。他講完，還「哼」了一聲，隨即轉頭進入立法院議場。

隨後，蘇貞昌還在臉書貼文表示，台灣政府努力要還受害人公道，要求司法互助、要求派檢警押人、要求司法不能有空窗期，香港政府卻只想替反送中解套，還放嫌犯出來趴趴走。

「有人卻在此時遊走兩岸、居中牽線，一邊為受害人流淚、一邊卻要替凶手辯護。」蘇貞昌說，現在看來，政府步步為營、小心謹慎，本來就是對的。