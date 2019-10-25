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新黨凱道「庶民公審蔡英文 全民下架民進黨」造勢

2019-10-25 21:01攝影中心 記者林俊良／即時報導

新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動，新黨主席郁慕明、將代表新黨參選總統的楊世光等人上台致詞，淡江大學老師盧憲孚以行動藝術表達全民被民進黨囚禁的意象。

新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動，淡江...
新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動，淡江大學老師盧憲孚以行動藝術表達全民被民進黨囚禁的意象。記者林俊良／攝影
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新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動，新黨...
新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動，新黨主席郁慕明上台致詞。記者林俊良／攝影
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新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動。記者...
新黨今晚在凱道舉行《庶民起義 台灣再光復》庶民公審蔡英文全民下架民進黨活動。記者林俊良／攝影
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新黨民進黨郁慕明2020選舉

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