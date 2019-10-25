陳同佳案爭議 鄭文燦：是場精心設計的政治大戲

2019-10-25 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



港女命案凶嫌陳同佳將待大選過後來台投案，話題持續延燒，行政院長蘇貞昌今天強調，照妖鏡一照，魔鬼一一現形，政府步步為營是對的，桃園市長鄭文燦今晚受訪時也說，陳同佳此次來台接受審判，是經過很多政治安排，版本變來變去，從找律師到投案時間點等異動，「看得出是一場精心設計的政治大戲」，強調香港缺乏民主自由，無法用操作事件來迴避。

陳同佳案23日刑滿出獄，傳出將來台投案，台港之間也掀起司法、政治攻防，藍營批評綠營先拒絕嫌犯入境，之後卻說要派員到香港接人營，是決策「髮夾彎」，陳菊今晚以小英姐妹會總會長身份到桃園，出席桃園市小英姊妹會&小英新住民姊妹會成立大會，被媒體問及此事，示意請鄭文燦代答。

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鄭文燦說，陳這次要到台灣接受審判，是經過很多政治安排，版本也很多，坦白說也變來變去，從選前到選後，從找律師、找陳長文律師來諮商等等，看得出是一場精心設計的政治大戲」，他認為問題很簡單，「香港反送中凸顯的是香港缺乏民主自由」，這樣的基本問題，沒辦法用任何事件操作來迴避。