韓國瑜傾聽之旅 周錫瑋：雲林人很聰明選總統當女婿
2019-10-25 20:44
聯合報 記者李京昇
、陳雅玲
／雲林縣即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜回娘家雲林拚選舉，今晚在雲林海區立委參選人張嘉郡、山區立委參選人謝淑亞、雲林縣長張麗善陪同下參加總統立委選舉雲林縣青年後援會成立。
前台北縣長周錫瑋也到場助講，周錫瑋說，雲林人很聰明選總統當女婿，他為什麼要挺韓國瑜，因為韓國瑜一直以來相挺他，是他多年來的好朋友。
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他表示，許多人抹黑抹紅韓國瑜，但沒有一點批評是真的，韓國瑜看到艱苦人會很難過，不論外界、民進黨怎麼修理韓，韓國瑜都能夠站得穩穩的，認真打拚又勇敢。
周錫瑋說，民進黨拿太平島挖石油批評韓國瑜，太平島確實有石油，挖不挖是中央決定，挖了要不要把錢分給高雄市政府，當然要，因為陳菊讓高雄負債，要還債啊。
民進黨又批韓國瑜落跑，韓國瑜有很多計畫都需要錢，陳菊把錢花完了甚至負債，到中央當總統府秘書長，
馬英九還擔任總統時，給高雄兩千多億補助，但現在蘇昌貞、蔡英文在防治登革熱時，卻連兩百多萬都不給，所以要投韓國瑜讓韓當總統來照顧高雄市。
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