要對韓國瑜不利才取消逛夜市？韓辦：只是基於安全考量

2019-10-25 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天在雲林與農民座談、參加青年後援會，原定要去虎尾鎮逛夜市，但中午臨時喊卡，有媒體指取消原因是因有人要對韓國瑜不利；對此，韓陣營表示，僅是考量安全疑慮；雲林警方也駁斥此傳聞。

韓國瑜原定今天晚上8點半將到虎尾鎮拜五夜市逛夜市，但今天國民黨雲林縣黨部中午突然宣布喊卡，指基於安全考量取消行程，稍早則有媒體傳出是因為警方接到情資，有人要對韓不利才取消。

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該夜市所屬虎尾警察分局管轄，警分局長郝心誠稍早接受電訪說，並無接收到不利韓市長消息，請民眾勿再謠傳，韓陣營以安全考量，加上夜市周邊道路狹小，才取消行程。