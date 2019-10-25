要對韓國瑜不利才取消逛夜市？韓辦：只是基於安全考量
2019-10-25 20:39
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天在雲林與農民座談、參加青年後援會，原定要去虎尾鎮逛夜市，但中午臨時喊卡，有媒體指取消原因是因有人要對韓國瑜不利；對此，韓陣營表示，僅是考量安全疑慮；雲林警方也駁斥此傳聞。
韓國瑜原定今天晚上8點半將到虎尾鎮拜五夜市逛夜市，但今天國民黨雲林縣黨部中午突然宣布喊卡，指基於安全考量取消行程，稍早則有媒體傳出是因為警方接到情資，有人要對韓不利才取消。
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該夜市所屬虎尾警察分局管轄，警分局長郝心誠稍早接受電訪說，並無接收到不利韓市長消息，請民眾勿再謠傳，韓陣營以安全考量，加上夜市周邊道路狹小，才取消行程。
韓國瑜辦公室指出，取消行程的理由很單純，只是擔心進到夜市的人潮太多，也擔心因此影響攤販、現場民眾與媒體的安全，韓市長在花園夜市、文化路夜市都是類似情形，所以才會取消，並無不利之說。
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