藍委批官威大 蘇揆：我也想當修行者但我是行政院長

2019-10-25 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



內政部長徐國勇昨天在受訪時，動怒罵記者引發議論。國民黨立委王育敏今天在立法院質詢時表示，不只徐國勇官威大，行政院長蘇貞昌日前也在質詢時，對立委拍桌嗆聲，應該改進。對此，蘇貞昌回應，自己也想當一個慈眉善目的修行者，但是到底還是行政院長，面對錯誤的事情，有時候不強硬一點，對方還覺得他是對的。

王育敏質詢蘇貞昌，昨天徐國勇的表現，是否要改正？蘇昌昌回應，記者有採訪的權利，提問也是工作上所必要，固然有時候變成不像採訪，是在評論，或者有時候變人身攻擊，講出「睜眼說瞎話」等字詞；但作為部長，也可以不用發脾氣，尤其對媒體記者也不必這樣。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王育敏接著問，是否要求徐國勇道歉。蘇貞昌回應，道歉是不必，因為整件事有因有果，整體來說，徐國勇也不是說不對，而是不必有這樣的行為、態度。

王育敏也提到，總統蔡英文一再要求要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但官威大的不只徐國勇，蘇貞昌本人日前也在質詢時對立委拍桌，是否也要改進？蘇貞昌回應，那次並非自己先拍桌的，且自己也很想做一個慈眉善目的修行者，但到底是一個行政院長，面對錯誤的事情，有時候不強硬一點，對方還覺得他是對的。