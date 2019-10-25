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王金平：遺憾服貿沒簽 但太陽花學運不流血落幕無愧天地

2019-10-25 18:38聯合報 記者蔡晉宇／台北即時報導

立法院前院長、國民黨立委王金平今天下午在立法院，利用總質詢的時間發表演說，告別自己44年的立院生涯，包括民進黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召曾銘宗等10多位立委，也到場獻花致意，並在議場齊喊「永遠的院長」，王金平最後也在議場向大家揮手，象徵告別立院。

今天是本會期總質詢的最後一天，王金平安排在最後一位壓軸登場。他用自己的經驗指出，國會文化相互尊重包容，很難建立卻很容易破壞，民進黨獲得國會多數，動輒優勢碾壓一切，現在總統民調領先又故態復萌。王金平也會提到，服貿協議沒有簽下來，是一個遺憾，但自己處理太陽花學運，可以不流血落幕，他無愧於天地。

王金平會後受訪時表示，人生44年都在同個地方服務，對立院的一草一木都非常熟悉，且很多植栽都是在自己擔任院長的時代所種，是在院長室看它們長大的，現在要離開了當然不捨。

王金平強調，國會文化要實踐民主核心精神，民主核心則在於多數尊重少數，少數服從多數；其中，協商就是尊重的具體表現，讓少數黨可以將其理念、主張在協商場合上表達，身為主持協商者，一定要接納意見，不能抹煞掉，才能達成國會共識。

王金平指出，如果都達成不了共識，才付諸表決，如此表決才有正當性、必要性、合理性，「6年副院長、17年院長我都奉行這原則，無愧於心，沒有遺憾」。王說，以後的國會一定還有更大的成長進步空間，希望大家共同努力，立委間也要互相尊重包容。

至於下一步有何打算，是否將與親民黨主席宋楚瑜會面？王金平表示，未來應該有機會，和宋楚瑜彼此交換理念，自己也在等待這個時間點到來，但無論如何，自己都會堅持信念。

立法院前院長王金平今天發表告別立院演說，朝野立委紛紛獻花致意。攝影／記者蔡晉宇
立法院前院長王金平今天發表告別立院演說，朝野立委紛紛獻花致意。攝影／記者蔡晉宇
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王金平太陽花學運民進黨

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