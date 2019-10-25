蘇貞昌挺執行死刑 台權會：Fidh譴責台灣持續使用死刑

2019-10-25 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



立法院今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌備詢時表示，死刑既然定讞就該執行。台灣人權促進會指出，有雖罪犯天地不容。而今天剛好也是國際人權聯盟fidh的閉幕式，他們針對台灣持續死刑及邱和順案發了一份緊急動議，並於閉幕式上，由一百多個國家的會員代表，共同通過此議案。

台權會表示，國際人權聯盟10月21開幕時，總統蔡英文也到現場，並聆聽了前死刑冤案徐自強在開幕式上的致詞。在大會期間，fidh國際人權聯盟的代表也到台北看守所拜訪了死刑犯邱和順，並參訪死刑執行的刑場。

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在這份臨時動議上，fidh提及邱和順已被關押30年，而其司法審判的瑕疵，違反了「公正審判」，也侵犯了邱和順的人權，這點在「模擬亞洲人權法院」的「邱和順吿中華民國政府」案，也做出了同樣的判決，認為中華民國政府嚴重侵害邱和順的人權，也違反了「公民與政治權利國際公約」第六、七、十四條的規定。

臨時動議上，也提到今年在監獄裡三個死囚在監自殺及死亡的個案，卻未有任何調查。及台灣對於精神障礙者執行死刑，也違反聯合國的決議。也提及執行死刑者的精神衛生狀態，未被重視。

臨時動議呼籲台灣政府對於邱和順案，重新進行檢視其中的人權侵害問題，並提供邱和順有效救濟。並要求台灣政府檢視「死刑行要點」，不能違反「身心障礙者權利公約」之規定。並要求台灣政府遵守「公民與政治權利國際公約」第六、七、十四條的規定，並應在廢除死刑之前，推動「暫緩執行」。同時應該檢視「赦免」程序的有效性，以及應檢視死刑犯在監獄裡面的身心狀態，以改善他們在監獄裡面的處遇。