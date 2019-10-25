影╱立院告別質詢 王金平介紹立院院區有一條中線
2019-10-25 17:21
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
擔任立法委員長達44年的前立法院長、國民黨立委王金平下午5時1分到立法院議場進行生涯最後一場總質詢，並將發表告別演說。質詢前，王還簡單為媒體介紹立法院議場與院區大門間有一條中線，表示立法院裏面也有很多故事。
王金平表示，立法院議場與大門有一條中線，考慮風水，當時的院方就在大門側準備鏡子擋煞氣，院區中線從議場正門進去，議場正門後來都沒有開過，兩邊走就好，這是立法院的老故事。但王也調皮說，議場正門以前有開過，「我走過」。
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不過王金平也強調，相關規劃不是他主導，是更早之前的事，剛好有一條線。
質詢前簽到時，媒體問王金平是否會感傷，王則笑說，現在還沒有最後一次，每個禮拜簽一次。
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