蔡英文博士論文爭議 台師大教授指出蔡的三個「罩門」

2019-10-25 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



總統蔡英文博士論文與學位爭議延燒，逼的總統將博士論文全文送到國家圖書館公開；對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，蔡英文的「論文門」，似乎並未因總統府「澄清」關闔起來，反而在諸多學者、專家、網民的抽絲剝繭下，大開其疑竇，顯現出三個大「罩門」。

林保淳說，這樁從30多年前隱伏下的爭議與風波，無疑可以視為蔡英文目前看似強不可擋的順風順勢中的一大「逆流」，蔡英文勢必要有所因應，否則將有「滑鐵盧」，甚至「換蔡」的隱憂，此三大「罩門」，茲整理如下，以待「公評」：

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一、 博士門：究竟蔡英文有無在1984年獲得正式「博士」學位？此一「罩門」雖經總統府出面為之作防護，但在諸多武林高手多方攻堅下，似乎已逐漸露出縫隙，但關鍵在於能否順利證成LSE的「認證」是無效的。其中，2016年自LSE輾轉傳出的「賀文」，究竟是從何而來的？LSE掛牌的「台灣研究計劃」主事者在其間扮演了怎樣的角色？蔡英文的「畢業證書」的「真偽」如何判定？這是雙方攻防的焦點。由於這牽涉到英國的LSE，如欲澄清，可能必須在英國另闢戰場，而這將是緩不濟急、曠日費時的歷程。

二、 論文門：目前可以確定的是，蔡英文無論是寄送於LSE圖書館或是掛牌於國圖的「論文」，都不是她當初「理當」呈交的正式「博論」，最多只能說是「論文草稿」或「論文合集」而已；同時，據「童溫層」對其論文的詳盡分析，也足以證明其論文內容的水平，距蔡英文所誇耀的「2個博士」，有相當程度上的差異。在此，蔡英文是否真的有這本「博論」存在，就成為關鍵，這也是眾人爭議的焦點。在遍尋不獲之下，只有蔡英文能夠釋疑袪惑，就看她能不能「秀出」底牌，一翻兩瞪眼。

三、 教授門：蔡英文的整個聘用、升等的過程，在政大、東吳遲遲不肯提供原始文件，甚至保密封存到2049年之下，充滿了令人質疑的困惑，當然也衍生出適法性的問題，唯有將之解禁，才能杜悠悠之口。但如何解禁，卻也是只有透過法律程序才能解決。不過，蔡英文「升等教授」，居然是「以舊當新」，將原已用為申請「副教授」的「博論」（如果有的話）內容，以轉譯的方式再度申請「教授」資格，則牽涉到「學術詐欺」的誠信問題，這就是無可豁免、必須嚴加追究的。

林保淳指出，這三大「罩門」，「博士門」可以用公開畢業證書方式，一舉加以澄清；即或已經「遺失」（這是目前的最佳藉口），也可以將眾所質疑可能是「贗品」的兩張「補發證書」重新認證。至於「論文門」，最簡單的方式，就是拿出本應存在，或已經存在的「論文原本」，公諸於世；如若真的也已「遺失」，解除在LSE婦女圖書館的「四不一沒有」禁限，至少也是可行之策。「教授門」的問題，顯然是最複雜的，即便蔡英文解密，將政大保留的原始文件公開，或許可以證明其「副教授」的資格是貨真價實的，但卻也無法豁免他在「教授」資格上的「純屬詐欺」。

「我們很難理解，30多年前的問題，會延伸到現在還有如許大的爭議；更難理解的是，分明非常簡單就能處理的事件，蔡英文及其團隊，為何會躲躲閃閃、欲說還休，處理得如此荒腔走板，此其中是否有人所未知的「內情」隱藏在內，或者是一種選戰的策略，外人不得而知；但光從此事在網上、社會所造成的互撕互裂看來，蔡英文即便是「另有盤算」，也將是得不償失的。

眾人皆已指出，蔡英文即使未曾獲得「博士」頭銜，也不妨害其「總統」的職銜，但身居眾所瞻仰的高位，誠信與名譽，較之「皇后的貞操」更不容質疑；而今眾議紛紜，如何袪疑釋惑，以杜悠悠謬謬之口，以還清清白白之身，恐怕已是刻不容緩的要務了，蔡英文顯然應知該如抉擇。