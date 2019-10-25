有些罪惡天理不容 蘇貞昌點名這2人該執行死刑

2019-10-25 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今天在立法院表示，有些罪惡天地不容，例如燒死自己6位親人，或是當著母親面前把孩子的頭割斷，還滾到水溝去，「我認為死刑定讞，就該執行。」

民進黨立委陳賴素美今日在立院總質詢時，詢問蘇貞昌對於執行死刑的看法。蘇貞昌表示，基於生命是人權之首，政府以最嚴謹的態度來面對死刑，若案件還有救濟程序，法務部都會審慎面對；但有些罪惡天地不容，例如燒死自己多位至親，或是當著母親面前，把孩子的頭割斷，諸如這些案件，死刑定讞就該執行。

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蘇貞昌說，關於廢除、減少死刑的「兩公約」，也不完全否定還有死刑制度的國家，繼續執行死刑；且「兩公約」中對於最大惡極者，也未規定不能執行死刑。

蘇貞昌指名的兩起案件，第一案是2015年2月7日的翁仁賢，趁著除夕夜家人圍爐時，潑汽油縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，5未當場死亡者焦黑程度連親人都認不得， 而當時受有90％燒傷的姪女，也在1天後傷重不治。