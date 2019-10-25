影／陳吉仲：韓國瑜發言專業不足、對農業不了解
2019-10-25 16:23
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
農委會主委陳吉仲今天下午到嘉義縣義竹鄉，參加漁業署召開「照顧漁民，漁民福利與漁業發展座談會」，針對媒體提問，韓國瑜建議農委會多下鄉， 陳強調下鄉不是為選舉，韓國瑜發言呈現專業不足，鳳梨外銷價格今年比去年好，建議韓回高雄問鳳梨農。
陳吉仲表示，下鄉不是為了選舉，這幾個月已經下鄉辦了208場說明會， 每場都是針對農、漁民提出具體解決方案，他希望下鄉不是政治，而是真正解決農漁民問題。
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對於韓國瑜指政府提很多數據，讓很多人看不懂，陳直言韓國瑜發言，呈現他專業不足、對農業不了解，像今年鳳梨出口有5萬公噸、去年是3萬2000公噸，出口有在拉，農委會又做分級，今年價格也比去年同期增加了1倍，農民收入大幅度增加。
他說，應該請韓市長去高雄，問種鳳梨最多的農民，外銷拉抬對農民收入有沒有提高，應把每一個品項外銷出去的，對照農民收入，就知道農委會為什麼積極拚外銷。
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