民進黨居然罵陳長文？廖元豪呼叫當年勇敢的謝長廷

2019-10-25 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，行政院長蘇貞昌火力全開，批評前總統馬英九密友律師替兇手辯護，馬扮演哽咽同情被害家屬，照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，若政府不小心謹慎，台灣被賣了，還在幫人家算錢；政大法律系副教授廖元豪反問執政黨，如果陳同佳不「自願」投案，你們能想出個點子來抓他？

廖元豪在臉書批民進黨政府居然在罵「陳長文鼓勵陳同佳投案」、「理律律師要幫陳同佳辯護」，就算是真的，難道不是好事嗎？他並列舉三個理由佐證：

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① 沒聽說勸諭殺人犯投案是罪該萬死。（謝長廷、侯友宜）

② 沒聽說幫殺人犯辯護要千刀萬剮，尤其這個承諾是他願意投案的條件。（謝長廷）

③ 沒聽說出了主意，使原本很難抓到的殺人犯有機會來受審，是大錯特錯。

廖元豪並說，這個政府鮮少想到要解決問題，「製造衝突與尷尬」才是他們的專長。如果陳同佳不「自願」投案，你能想出個點子來抓他？