柯文哲出席「修憲論壇」 柯：現階段修憲幾乎不可能

2019-10-25 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市長柯文哲下午出席《NOWnews今日新聞》舉辦的「修憲論壇」，談論存在台灣社會長久的憲政問題，柯文哲在演講中表示，現階段修憲難度高，幾乎是不可能，目前比較重要的是國家治理，更批評現在政府連PM2.5都沒辦法處理，還談什麼統獨、國家認同。

對於憲政體制，柯文哲說，總統是全民直選，擁有最大民意基礎，也有最大的期望，可是目前很清楚，總統是有權無責，人民也對總統投注太多期望，所以總統蜜月期越來越短，陳水扁當總統民調可以撐6年，馬英九總統連任後因為油電雙漲，蜜月期只有4年。

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柯說，到了蔡英文總統，蜜月期只有2年，就已經民調掉到谷底，坦白講要不是因為反送中事件，他也不認為小英的民調可以再浮上來，所以第一個總統撐6年、第二個撐4年、第三個只撐2年，這表示台灣人民對總統越來越不耐煩。

對於總統有權無責，柯文哲說，如果站在總統角色，他也是滿腹委屈，雖然總統是最大民意選出來的，也無從去發揮他的責任，因為根本不能參加行政院會議，每件事只能透過國安會議處理，又會引起很多的會議。

柯文哲指出，行政院長平均1.3年就要換掉一個，這就是為什麼台灣在過去20年當中政策沒辦法連續，行政院長有多少權力，是看當時總統的狀況，我知道目前的蘇貞昌院長是大概是20年來最有權力的行政院長，因為小英太忙了。

對於修憲，柯文哲說，過去20年台灣政治的確是停滯不前，但現階段要修憲有3個困難，一是對目標沒有共識，是要總統制還是內閣制？二是，修憲門檻太高，根本跨不過，因為門檻當年設太高；三是，現在只要想動到憲法，國家定位、國格問題馬上就浮出來。