遷台70年7任總統 小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾
2019-10-25 15:11
聯合報 記者陳宛茜
／台北即時報導
遷台以來，台灣歷經七任總統，哪一位對台灣發展最具貢獻?今年是中華民國政府遷台70周年，為了解人民對台灣變遷及未來的看法，「遠見」今天發表「來台70年台灣變遷調查」，並針對台灣上市櫃負責人進行「台灣70年來經濟發展與產業大未來調查」，調查也包括民眾和企業主對歷任總統的看法。
台灣經歷七任總統，當詢問企業主，歷任總統中，誰對台灣最有貢獻？高達78.9％肯定蔣經國，遠遠高於其他總統。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
其次是李登輝 (10%)、蔣中正 (2.1%)、馬英九 (1.6%)、蔡英文(1.1%) 、嚴家淦和陳水扁同列最後一名(0.5%)。
而在一般民眾的眼中，最有貢獻的總統排名略有不同。前兩名都是蔣經國(38.7％)、李登輝 (13.6%)，第三名從蔣中正變成蔡英文 (7.9%)）、第四名則是馬英九 (6.1%)、第五名是陳水扁 (3.2%)。蔣中正則從企業主眼中的第三名、掉到民眾心中的最後一名 (2.4%))。嚴家淦可能因多數民眾未經歷，並未出現在排行榜中。
蔣經國自1969年擔任行政院副院長，歷任行政院長與總統，至1988年逝世，期間台灣面對動盪飄搖的大環境，包括退出聯合國、兩次石油危機、日本及美國斷交等，卻都無礙經濟持續成長。
反之，台灣企業主認為對台灣整體發展最有負面影響的總統是誰？最高比例、34.2％的企業主投給了陳水扁，第二名是李登輝（17.9％），之後依序為蔡英文 (10%)、蔣中正 (9.5％）、馬英九 (6.3%)、蔣經國 (2.1%)。
遠見分析，2000年陳水扁就任總統，無預警停建核四，後雖恢復興建，但次年台灣的淨投資立刻驟降近四成，該年經濟成長率更創下50年來首次負成長。至於李登輝於1996年實施「戒急用忍」政策，也影響了台商在對岸與國際布局。
留言