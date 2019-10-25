影／出席修憲論壇 柯文哲：目前修憲幾乎是不可能

相關新聞
王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地2019-10-25 12:33
古寧頭會參戰英雄 馬英九籲兩岸回到正軌2019-10-25 14:24
影／卓爆沒有民進黨柯會落選 柯譏：姚文智提假的?2019-10-25 14:15
吳敦義領軍國民黨中央助講團 王金平未入名單2019-10-25 14:12
告別國會生涯！王金平：綠過半 動輒碾壓一切2019-10-25 14:01
賴正鎰：韓國瑜同意九二共識 較符合工商界對兩岸期待2019-10-25 13:26
【重磅快評】蘇貞昌步步為營？國人恐怕要步步驚心了2019-10-25 13:11
藍委向蘇貞昌抱怨：陳其邁很現實 選舉到避不見面2019-10-25 13:05
芭樂准入美國 台美工作計畫已簽署2019-10-25 12:23
影／王金平將告別立法院2019-10-25 11:45
低調出席日天皇即位遭酸 謝長廷：與中共有啥兩樣？2019-10-25 11:39
謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話2019-10-25 11:31
藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」2019-10-25 11:18
沒民進黨會落選？柯文哲反問卓榮泰：輔選姚文智是假的2019-10-25 11:01
議事堂失笑 侯友宜：我笑局長用專業回答政治調侃問題2019-10-25 10:55
影／國民黨團：民進黨前喊謙卑 現耍官威2019-10-25 09:52
徐國勇不夠看！蔡政府耍官威排名…NO.1是他2019-10-25 08:00
觀察站／「立院喬王」不熄燈 換別的舞台開張2019-10-25 00:43
王金平不是裸退！ 今天質詢告別立院2019-10-25 00:19
金門藍主委選前換將 黨員醞釀退黨2019-10-24 23:17
國民黨：金門縣黨部主委任期屆滿 石兆瑉將如期上任2019-10-24 21:53
消防法修法鬧烏龍 內政部道歉：處理有瑕疵2019-10-24 21:39
影／香港立法會撤回反送中條例 蔡英文奉勸港府這句話2019-10-24 18:13
卓榮泰批柯文哲 呈現完全沒有中心思想的政治行為2019-10-24 16:36
影／北農秘書董德堉兼民眾黨職 議員批柯：黨政分際呢？2019-10-24 15:27
沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了2019-10-24 15:03
拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣2019-10-24 14:57
南投1年救援30次 盼訂配套、設專責單位2019-10-24 14:43
山難搜救使用者付費 最快明年6月統一標準2019-10-24 14:41
王金平明告別立院 不會裸退2019-10-24 14:19
藍綠搶宗教票 姚武年公祭 韓、蔡都到了2019-10-24 14:17
消防法修法再度協商 黃國昌：消防署意圖翻案2019-10-24 14:10
馬紹爾群島總統來訪 外交部：誠摯歡迎2019-10-24 14:09
游盈隆：台灣社會統派支持者銳減 史上最少、最低迷2019-10-24 12:31
沒戴安全帽要警方先勸導 台南議員澄清：沒說不能開單2019-10-24 12:15
議員質疑市長私人行程不公開？柯文哲：檢察官才可以看2019-10-24 12:10
挨批黨政不分 柯文哲：抓到就處理2019-10-24 12:03
山難搜救使用者付費 最快明年6月全國統一標準2019-10-24 11:56
「藏人自焚說」挨轟失言 柯文哲不認錯：爛的抗議方式2019-10-24 11:46
熱門文章
謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話2019-10-25 11:31
徐國勇不夠看！蔡政府耍官威排名…NO.1是他2019-10-25 08:00
黃金變綠綠的？「國家金脈」揭祕 放久只有3種變化...2019-10-25 09:00
陳同佳案中有魔鬼 蘇貞昌「哼」一聲掉頭走2019-10-25 09:39
法界批陳同佳案：跟港府鬥法 蔡政府沒做功課2019-10-25 00:25
韓國瑜屢失言 謝震武引「8字古語」痛批10分鐘2019-10-25 10:31
謝龍介再揭黑韓產業鏈 指應是綠營被嚇到了2019-10-24 16:26
王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地2019-10-25 12:33
強調不干政 李佳芬暗諷阿扁：沒有貪婪妻子就不會貪汙2019-10-24 23:47
回擊李佳芬「貪婪的妻子」說 陳致中抨李「夫人干政」2019-10-25 12:03
告別「媽寶國家」 政院修法：開放山林、責任自負2019-10-24 19:29
幫海陸與特戰練兵？館長：思考過後決定放棄2019-10-24 22:26
新聞眼／台式民主 孕育出何種水準官員？2019-10-25 00:40
沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了2019-10-24 15:03
觀察站／「立院喬王」不熄燈 換別的舞台開張2019-10-25 00:43
林濁水：韓國瑜民調跌得快猛久 與朱洪比都冠軍2019-10-24 15:22
管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司2019-10-24 18:31
韓國瑜拋高山設升旗台綠狂酸 他舉美國例子：別說人家蠢2019-10-25 07:52
徐國勇稱見管浩鳴不知要談陳同佳 扁：可信度幾近於零2019-10-24 18:51
2020郭粉、柯粉投誰？ 朱學恒預言：投蔡或廢票機會高2019-10-25 10:42
遭指魔鬼現形 馬英九：蘇貞昌當院長不太合適了2019-10-25 10:53
遭蘇貞昌指魔鬼現形 馬英九辦：閣揆帶頭造謠 政治算計2019-10-25 10:22
影／陳同佳案爆氣 徐國勇嗆許毓仁：不要戴部長帽子！2019-10-24 17:16
張花冠接陳明文後援會總督導 宣告嘉義山線整合成功2019-10-24 22:13
婉拒輔選韓國瑜 王金平：支持他做好市長2019-10-24 15:38
陳同佳如何投案？港媒：港警低調陪同赴台「可以談判」2019-10-25 11:12
消防法修法鬧烏龍 內政部道歉：處理有瑕疵2019-10-24 21:39
陳同佳案 徐國勇見管浩鳴 藍促公布錄音2019-10-25 00:33
何時投案? 管浩鳴：考慮明年選後陳同佳再赴台2019-10-25 12:20
陳同佳案 陳水扁：抓來繩之以法 那麼多政治考量幹嘛？2019-10-25 09:49
蘇震清首場「阿忠好友座談會」逾千人到場展基層實力2019-10-25 01:33
【重磅快評】蘇貞昌步步為營？國人恐怕要步步驚心了2019-10-25 13:11
王金平不是裸退！ 今天質詢告別立院2019-10-25 00:19
陸委會要港媒「去問你們政府 難道一點責任都不負嗎」2019-10-24 19:58
【即時短評】陳同佳事件 政府自斷跨境打擊犯罪活路2019-10-24 15:31
蔡壁如排不分區第一？柯文哲：血滴子戰白海豚、綠喬王2019-10-24 17:42
沒民進黨會落選？柯文哲反問卓榮泰：輔選姚文智是假的2019-10-25 11:01
吳敦義傳列不分區安全名單 羅智強：孫中山會仰天一嘆2019-10-25 13:45
韓國瑜雲林今晚逛夜市行程突喊卡 黨部：安全考量2019-10-25 14:28
四度選總統？宋楚瑜：呼之欲出了2019-10-25 00:08
留言