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影／出席修憲論壇 柯文哲：目前修憲幾乎是不可能

2019-10-25 14:32攝影中心 記者季相儒／台北即時報導

北市柯文哲今天出席修憲論壇，柯文哲指出有人對現行的憲政體制不滿意，但由於全民沒有共識，直言「目前修憲幾乎是不可能」。

台北市長柯文哲今天出席修憲論壇。記者季相儒／攝影
台北市長柯文哲今天出席修憲論壇。記者季相儒／攝影
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台北市長柯文哲今天出席修憲論壇，柯文哲在演講中指出：「目前修憲幾乎是不可能。」。...
台北市長柯文哲今天出席修憲論壇，柯文哲在演講中指出：「目前修憲幾乎是不可能。」。記者季相儒／攝影
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修憲柯文哲北市

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