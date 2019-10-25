影／卓爆沒有民進黨柯會落選 柯譏：姚文智提假的?

2019-10-25 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 楊凱竣 台北即時報導



港人陳同佳案引發藍綠角力，行政院長蘇貞昌今天受訪時批評，「照妖鏡一照，魔鬼都現形了！」說完還「哼」一聲，便轉頭就走。對蘇貞昌的魔鬼說，台北市長柯文哲25日上午回應，這件事不僅是牽涉到藍綠兩黨，也不是香港單獨在決定，一定也是北京在下指導棋。

而民進黨主席卓榮泰24日接受聯合報直播專訪提到去年台北市長選舉，桌榮泰說，如果沒有民進黨的話，柯文哲第二次選市長是落選的。柯文哲則反譏難道提名姚文智是假的?至於卓榮泰呼籲柯文哲應該要和民進黨保持友善關係，柯文哲則說他跟每個人都很友善，但是他們不要打我就好。

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