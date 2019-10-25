古寧頭會參戰英雄 馬英九籲兩岸回到正軌

2019-10-25 14:24 中央社 金門縣25日電



前總統馬英九。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天與古寧頭戰役發出第一砲的戰車發砲手熊震球，在古寧頭戰史館M5A1戰車前相見歡。馬前總統呼籲珍惜當年國軍用生命與鮮血換來和平安定，讓兩岸關係回到正軌。

紀念古寧頭戰役70週年，馬英九一早到太武山忠烈祠及公墓向陣亡將士致祭，並參訪古寧頭戰史館，還到戰史館後方山坡遠眺古戰場。

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隨後馬前總統迎接高齡90多歲的熊震球和當年同車戰友歐陽鈞、歐曉雲，並在當初他們建立戰功的戰車，後來命名「金門之熊」的M5A1戰車前，和胡璉、李良榮等將領後人合影。

馬前總統笑說，這是「金門之熊台灣之馬配」，與熊震球握手時還特別與緊緊握著他的右手食指，因為這隻食指扣了扳機發出第一砲，之後的萬發子彈和數百發砲彈，全殲來犯共軍。

他表示，古寧頭是保衛台灣第一戰，不但鼓舞軍心士氣，也粉碎共軍原先想在拿下金門後繼續進犯澎湖與台灣的計畫。國家整體情勢就此轉危為安，兩岸隔海分治70年的歷史格局於此確立，政府得以全心致力建設台灣。

緬懷這段歷史，馬前總統說，不免為國家當前局勢感到憂心，當前台灣正面臨經濟低迷、兩岸對峙與民主退步三大危機；尤其蔡總統不承認「九二共識」，兩岸失去建立27年的互信基礎，雙方關係陷入谷底，陸客大量減少，觀光產業雪上加霜；而且在蔡總統主政下3年來失去7個邦交國，只剩15個，更是開國108年以來的新低。

3天前蔡總統來金門主持古寧頭戰役70週年祭典，馬英九說，這是總統擔任三軍統帥3年半來的第一次。他呼籲蔡總統要更珍惜當年國軍將士用生命與鮮血所換來的和平與安定，讓兩岸關係儘速回到正軌，避免衝突對抗而將台灣帶入險境。

此外，有關陳同佳案，行政院長蘇貞昌直指馬英九派員到香港為港府反送中解套。馬英九表示，香港對於境外刑案沒有司法管轄權，本案不是香港不要辦而是不能辦。對蘇貞昌的說法，馬英九說，「荒唐到我不知所措的地步了」。

70年前的今天，9000多名共軍夜襲金門，國軍在李良榮、胡璉與高魁元等將領指揮下奮力反抗。激戰3天，最後共軍5000多人被俘，4000多名共軍與2000多名國軍魂斷古寧頭。