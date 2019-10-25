賴正鎰：韓國瑜同意九二共識 較符合工商界對兩岸期待

2019-10-25 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



商總今召開記者會對政府提出13大建言，商總理事長賴正鎰今受訪表示，企業界最在意兩岸政策，兩岸經貿往來比重高，兩位總統候選來說，韓國瑜同意九二共識，蔡英文主張不同意九二共識，會影響到兩岸之間交流，「看起來韓國瑜的比較符合工商界對兩岸的政策。」

賴正鎰在記者會前受訪表示，對於藍、綠兩位總統候選人，企業最在意對未來台灣要走到哪去，期待離大選最後80幾天，希望兩位候選人能對台灣發展多著墨，包括兩岸政策、金融政策，台灣是否有機會爭取金融中心地位等。

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他說，兩岸關係持續惡化，明年ECFA即將到期，大陸是否延期，這會受到衝擊；來台觀光客人數沒成長反而降低；過去國內商品有40%外銷到大陸，這都會受到衝擊，期待政府把兩岸關係處理好，全球企業願意投資台灣，也是期待政府可以把兩岸關係處理好。

另針對昨天世界銀行公布台灣明年經商環境退步，賴正鎰也說，營所稅增加企業成本、一例一休也增加企業成本，兩黨政治惡鬥，讓企業對國內投資環境有一些害怕。還有能源問題，缺電、缺土地，政府必須加以處理好，讓核一、核二穩定，核四有啟用機會，讓企業跟外資投資信心不要有所動搖。

此外，日前居住正義希望與商總談，賴正鎰也建議政府應多蓋社會住宅，讓弱勢族群可以有房子可以租，但房地產應交由市場機制，不要過度用行政手段來干預。商總願意跟居住正義溝通，提供市場真正狀況給他們做參考。