【重磅快評】蘇貞昌步步為營？國人恐怕要步步驚心了

2019-10-25 13:11 聯合報 主筆室



港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願意來台投案，蔡政府的應對卻鬧大笑話，落得不顧主權及漠視人權之譏，前總統馬英九率先指正蔡政府的謬誤，讓蔡英文臉上掛不住，行政院長蘇貞昌為替主子討回顏面，竟以「步步為營」為蔡擦脂抹粉，再密集使用八點檔劇情的「密友律師」、「牽猴」、「魔鬼中的魔鬼」等用詞口述劇本轉移焦點，蘇貞昌輕估國人智慧真的比如欺騙神明還誇張！

港男陳同佳在台灣殺害港籍女友，本屬在台灣發生的一件單純殺人案，罪證明確，台灣管轄權毫無問題，兇嫌在香港獲釋前即表示有意來台灣投案，不管後面有無政治力運作，我方只要收下嫌犯就可以大大方方行使管轄權，彰顯台灣的主權；不料，蔡政府只考量選舉利益，以政治凌駕法律，說法一變再變，最後搞得灰頭土臉，硬擠出「香港不辦，我們來辦」的說詞聊以自慰，沒想到蘇貞昌今天還加碼演出，讓蔡政府一時竟難以停損。

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明明是進退失據，蘇貞昌今天卻臉不紅氣不喘地說「事實證明政府步步為營是對的」，讓國人這時才恍然大悟，原來拒絕凶嫌投案（放棄管轄區）、管制投案嫌犯入境、派幹員到香港逮人這些貽笑國際的舉措都是蔡政府的「步步為營」？結果每一步都鬧了笑話，蔡政府是不是要告訴國人，這是誰想出來的步步為營？如果沒有這樣「步步為營」，今天還會有什麼笑話可看？

蘇院長在「哼」一聲掉頭走人後，可不可以告訴國人，內政部長徐國勇嗆記者「對部長說話要客氣一點」、陸委會主委陳明通警告牧師「少說兩句」是否也是蔡政府的「步步為營」？管浩鳴看到台灣當局把陳同佳做這樣子的政治操作，表示陳同佳投案時間可能延到大選以後，屆時，如果陳同佳對台灣司法失去信心，改變心意不願來投案受審，這是否也是蔡政府的步步為營？

蘇院長可能是八點檔看太多了，在受訪時竟能流利編出八點檔劇情，原來陳同佳案早在幾個月前就由馬英九的密友律師已到香港為港府解套擘劃，接著安排律師辯護、馬英九哽咽、政協牧跑腿、國民黨唱和，再搬出照妖鏡讓魔鬼現形，故事說得精彩，但讓人擔心的是，如果蔡政府的「步步為營」靈感都來自八點檔，那國人是不是要「步步驚心」過日子？