徐國勇不知管浩鳴政協？藍委不信 綠委批砲口對錯

2019-10-25 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



內政部長徐國勇9月曾見香港聖公會教省秘書長管浩鳴，徐稱先前不知管浩鳴有北京政協身份，國民黨立委賴士葆批評，連前總統陳水扁都質疑徐國勇、立委會主委陳明通在國會殿堂說謊。許毓仁也質疑，管浩鳴的北京政協身份資料，在維基百科都查得到，徐國勇卻說不知道根本是騙肖的，一定要下台。

民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，國民黨在陳同佳案一直轉移焦點，國民黨不斷轉移配合香港政府、律師陳長文作為打手的尷尬，管說，民進黨不需要隨之起舞，這件司法案件是真是假，國民黨應該要在給香港壓力上著墨，國民黨的砲口方向一直都對錯方向。

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在台犯下港女箱屍命案凶嫌的陳同佳出獄後，掀起台港間政治與司法角力戰，國策顧問黃承國遭爆料，9月曾帶著管浩鳴見內政部長徐國勇，談及港嫌陳同佳希望來台投案一事，陳明通也坦承，事後內政部、法務部、移民署也開會討論如何處理。國民黨立委許毓仁批評，徐國勇與管浩鳴密室協商、魔鬼交易，卻還左閃右閃，甚至說謊不知管浩鳴的北京政協身份，他強烈譴責陳明通與徐國勇，並針對徐國勇公然說謊，必須要下台。

賴士葆批評，蔡政府處理陳同佳案，現在演的戲都是在政治、選票考量，呼籲整個案件應回歸司法，這些睜眼說瞎話的官員應該要下台，人民應該群起轟這些說謊官員到下台為止。對於蘇貞昌今受訪說，「照妖鏡一照，魔鬼中的魔鬼一一現形」，賴士葆也反嗆，請蘇拿出證據，蘇帶頭當鬥雞團長，並要求蔡政府應該公布徐國勇密會管浩鳴的檔案，批評蘇貞昌才是配合演出。