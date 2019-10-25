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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

藍委向蘇貞昌抱怨：陳其邁很現實 選舉到避不見面

2019-10-25 13:05聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

行政院長蘇貞昌今天赴立法院總質詢，國民黨立委陳超明在議場向蘇貞昌抱怨，地方建設應不分藍綠、不應分中央地方，但之前他向副院長陳其邁爭取建設支持，原本陳很爽快答應，表示全力幫忙，不過最近陳其邁都不接他電話。陳超明抱怨，之前陳其邁與他很好，但現在變很現實，選舉到了避不見面。

行政院長蘇貞昌今天赴立法院總質詢，陳超明質詢地方建設經費，質疑爭取配合款補助是否縣市大小眼？陳超明說，先前媒體報導，中央補助款以民進黨執政的屏東縣拿最多，一般及專案補助款拿了149億元，苗栗僅排名第十，若以五級縣市比較，苗栗遭受到差別待遇、拿的補助款也都少。

陳超明說，蘇貞昌先前出席新北的活動，爽快答應新北便道工程8億多元「這錢我幫新北出」，讓人很羨慕；國道一號桃園交流道改善工程總經費7億多元，建設費用也全由高公局支應，陳超明也向林佳龍喊話，「我們也非常要好，應該也要照顧苗栗建設」，不能大小眼。陳超明說，甚至他找交通部長林佳龍到地方會勘建設，林佳龍也都推說，這是院長決定，找部長沒有用。

陳超明說，苗栗縣內的國道一號造橋交流道工程8.33億元，中央要求地方負擔的配合款要1.77億元，但苗栗財政困難受到監管、監控，造橋鄉公所也很窮，希望中央可憐苗栗，不要民進黨執政的縣市就不用出配合款，非執政縣市就不願意幫忙。

國民黨立委陳超明在議場向蘇貞昌抱怨，之前他向副院長陳其邁爭取建設支持，原本陳很爽...
國民黨立委陳超明在議場向蘇貞昌抱怨，之前他向副院長陳其邁爭取建設支持，原本陳很爽快答應，表示全力幫忙，不過最近陳其邁都不接他電話，陳超明抱怨，之前陳其邁與他很好，但現在變很現實，選舉到了避不見面。本報資料照片
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陳超明蘇貞昌新北陳其邁

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