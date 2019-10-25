王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

2019-10-25 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



立法院前院長、國民黨立委王金平今天下午將在立法院，利用總質詢的時間發表演說，告別自己44年的立院生涯。他用自己的經驗指出，國會文化相互尊重包容，很難建立卻很容易破壞，民進黨獲得國會多數，動輒優勢碾壓一切，現在總統民調領先又故態復萌。王金平也會提到，服貿協議沒有簽下來，是一個遺憾，但自己處理太陽花學運，可以不流血落幕，他無愧於天地。

王金平回憶第一次總質詢，對象是時任行政院長蔣經國，當時談的問題是「南水北運」的民生議題。44年過去，王金平今天要在同一地點發表告別演說。

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據了解，王金平將從港嫌陳同佳案談起，主張司法管轄權等同主權，不能放棄；反送中對照太陽花運動，王金平認為，流血和不流血的學運，影響的是一整代人的態度和怨恨，消弭怨恨需要很長的時間。王金平指出，「太陽花運動不是我們造成，是我們在不流血的狀況下收拾乾淨；至今反送中看不到落幕契機，港府要嚴肅面對」。

其次，有關國會文化，王金平將提到，民進黨在國會過半，動輒以優勢人數碾壓一切，這也是民進黨2018年選舉慘敗收場的主因，目前民進黨在總統大選民調領先，故態復萌。

王金平說，國會文化最重要的，不是多數領導，而是衝突、妥協、協商、包容，縱然有足夠多數，也要傾聽包容尊重少數，這樣的文化很難建立，很容易毀滅。王金平也會提到，協商制度非常重要，不能一味要求表決，雖然外界不斷批判是密室政治、黑箱作業，但是國會文化中協商制度非常必要，不能輕言放棄。