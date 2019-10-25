低調出席日天皇即位遭酸 謝長廷：與中共有啥兩樣？
日本天皇德仁22日舉行即位典禮，我國由駐日代表謝長廷代表出席，但因過度低調處理遭質疑。謝長廷今天在臉書反擊，表示少數國人酸言嘲諷、幾位自稱外交前輩指三道四羞辱，謝說，他不知這些人立場？
謝長廷說，日本的外交難做，主因是1972年和日本斷交時，政府判斷錯誤，進退失據，造成大使館拱手交出，現在他全盤接受錯誤政策的惡果，卻被過去造下惡因的相關組織或個人酸言羞辱，謝反嗆，這些人看到台日關係有好突破，就想抗議、唱衰或自虐，跟中共有什麼兩樣？
謝長廷說，對於有媒體抱怨，駐日代表參加天皇即位大典，事先無發布新聞？事後也無照片？新聞組也不知道細節？這一點，的確對媒體很抱歉，但在無邦交狀況下，中國隨時會抗議，沒有名分很吃虧，一切只能低調處理，有績效的好事不能講，做不好馬上被擴大，這都是為了貫徹不接受統一的意志，必須付出的代價，。
謝長廷說，日本和我國沒有正式外交關係，試想，如他事先高調說要出席，中國必然又向日本政府抗議，中國媒體將質問跟福岡賀電同樣的問題，日本答案也一定是：「日本政府沒有發邀請函給台灣駐日代表。和台灣維持民間往來的立場沒變」，如此一來，國內又有人會嚷嚷鬧著「被日本打臉」、「參加是假的」「死要面子、丟臉」。
謝長廷表示，目前台日交流是以民間組織形式進行，日本政府不會直接發邀請函給代表處是事實，但他有參加也是事實，這就是台日關係的微妙現狀。
謝長廷說，有人認為這麼低調很窩囊，甚至有人說，如果兩岸統一台灣成為中國的一部分，就不必這樣委曲遮掩。這樣説好像也沒有錯，但這是台灣人民選擇的問題：人民可以選擇和中國統一，就有一百多個邦交國，成為大國國民，就不必這麼曲折低調。
謝長廷說，政府有責任全力保護台灣的民主現狀，在中國的全力打壓和併吞威脅下，美國和日本的關係對我們特別重要，全力推動友好是符合台灣的整體利益，但在沒有邦交的狀況下，中國隨時都會抗議，沒有名分相當吃虧，一切只能低調處理，有績效的好事都不能講，做不好馬上被擴大，這都是為了貫徹國人不接受統一的意志，必須付出的代價，外交人員也不應感到委屈，謝說，至少他知道一旦被統一如同香港，未來子孫付出的代價更大。
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