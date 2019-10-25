謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

2019-10-25 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



圖左為律師謝震武，右為藝人謝祖武。圖／謝震武、TVBS提供 分享 facebook

政論節目主持人謝震武昨針對國民黨總統參選人韓國瑜近日發言，在節目上引古語「一言興邦、一言喪國」，狂批韓國瑜10分鐘。不少韓國瑜支持者湧入政論節目官方臉書批評謝震武，但也有大量「韓粉」湧入藝人謝祖武臉書痛批，韓粉錯把謝祖武當謝震武，令人莞爾。

謝震武昨在政論節目中表示，韓國瑜最大的問題就是「今天講得和昨天講得不同」，謝引用古語「一言興邦、一言喪國」指出，韓若真的當選，未來要跟國際間的元首講話，他提醒韓國瑜現在是總統參選人應注意「發言要一致」，該嚴肅以待。

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謝震武砲轟韓國瑜近10分鐘，引發韓國瑜支持者不滿，昨晚開始陸續有韓粉湧入節目臉書批評謝震武；但更大量的韓粉，則「認錯人」，前往藝人謝祖武臉書留言批評。

支持韓國瑜的網友說，「我看你在電視上看你的戲也有十幾年，虧你以前也演過警察之類的正牌角色，沒想到你也是個綠營打手」，也有網友說，「沒想到從小看你到大居然是綠趨的打手。真是令人心痛。」