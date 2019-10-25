藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」
2019-10-25 11:18
聯合報 記者張文馨
／台北即時報導
港女潘曉穎命案犯嫌陳同佳稱來台投案，行程一變再變。行政院長蘇貞昌今天上午在立法院屢屢動怒，國民黨立委呂玉玲以相關部門發言矛盾，質疑政府態度反覆，蘇貞昌先是批呂斷章取義，後又反質詢呂玉玲「你說陳同佳什麼時候會來台灣」，指出現在狀況無法控制。
蘇貞昌指出，殺人案是非常重的刑案，此案在台灣和香港都有管轄權，且台灣從未放棄管轄權，但是台灣要辦案，缺乏犯嫌態度、預謀證據等，案發至今香港政府態度從不理不睬，到把犯嫌放出來趴趴走，說要投案又不來。
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呂玉玲引述，陸委會副主委邱垂正說接受陳嫌投案將落入對岸一中框架陷阱，現在台灣政府又要歡迎陳來投案，甚至不排除登機抓人。呂玉玲質疑，這樣是政府帶隊讓台灣落入陷阱？
蘇貞昌指出，立委擷取官員部分發言，應該要有完整說明。且政府從不指導辦案，也不會阻止陳嫌投案，從種種跡象判斷，香港政府有可及性和便利性，人在手上卻不辦，還把人放出來趴趴走，「你看現在不來啦」。
呂玉玲接話，「他會來啊」，蘇貞昌馬上反問「他什麼時候會來」，呂玉玲說「他跟管牧師（指管浩鳴）溝通說會來」，蘇貞昌表示「現在沒辦法控制」。呂玉玲要求就是論事，務實解決問題，蘇貞昌允諾。
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