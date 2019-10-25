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影／國民黨主席吳敦義出席中央助講團誓師大會

2019-10-25 11:15攝影中心 記者曾吉松／即時報導

國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政院長蘇貞昌指前總統馬英九密友律師替港女箱屍案兇嫌辯護，馬英九扮演哽咽同情被害家屬是魔鬼一一現形，吳敦義批蘇貞昌講的才是魔鬼的話。

國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政...
國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政院長蘇貞昌指前總統馬英九密友律師替港女箱屍案兇嫌辯護，馬英九扮演哽咽同情被害家屬是魔鬼一一現形，吳敦義批蘇貞昌講的才是魔鬼的話。記者曾吉松／攝影
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國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政...
國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政院長蘇貞昌指前總統馬英九密友律師替港女箱屍案兇嫌辯護，馬英九扮演哽咽同情被害家屬是魔鬼一一現形，吳敦義批蘇貞昌講的才是魔鬼的話。記者曾吉松／攝影
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國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政院長蘇貞昌指前總統馬英九密友律師替港女箱屍案兇嫌辯護，馬英九扮演哽咽同情被害家屬是魔鬼一一現形，吳敦義批蘇貞昌講的才是魔鬼的話。記者曾吉松／攝影
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國民黨上午舉行中央助講團誓師大會 ，團長主席吳敦義和榮譽團長吳伯雄出席，對於行政院長蘇貞昌指前總統馬英九密友律師替港女箱屍案兇嫌辯護，馬英九扮演哽咽同情被害家屬是魔鬼一一現形，吳敦義批蘇貞昌講的才是魔鬼的話。記者曾吉松／攝影
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吳敦義蘇貞昌馬英九

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