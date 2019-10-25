沒民進黨會落選？柯文哲反問卓榮泰：輔選姚文智是假的

2019-10-25 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



民進黨主席卓榮泰接受聯合影音訪問時，對於民進黨與台北市長柯文哲的關係時說，柯最近不管是兩岸政策或對人的攻擊應深刻檢討，他反問柯，不知道柯願不願意承認，第一次參選台北市長，若沒有民進黨是沒有機會當選，在第二次選市長，若沒有民進黨，是會落選的，因此，柯文哲應該與民進黨保持友善的關係。

柯文哲上午受訪時說，卓榮泰講這句話什麼意思？邏輯是什麼？ 所以民進黨選台北市長提名姚文智是假的？那句話的邏輯他聽不太懂。

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媒體問柯，卓榮泰認為柯文哲拿到的都是棄保的票？柯文哲反問，所以他們提名姚文智，沒有認真輔選？一切都是假的？還是怎樣。至於和民進黨要保持友善？柯說，他跟每個人都很友善，「只要他們不要打我就好了」，不要每天透過各種管道打我，還有一點，就是正常一點。