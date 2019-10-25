親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
高鐵擬延伸宜蘭
永續能源之路
政治
軍事
綜合

謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

沒民進黨會落選？柯文哲反問卓榮泰：輔選姚文智是假的

2019-10-25 11:01聯合報 記者楊正海／台北即時報導

民進黨主席卓榮泰接受聯合影音訪問時，對於民進黨與台北市長柯文哲的關係時說，柯最近不管是兩岸政策或對人的攻擊應深刻檢討，他反問柯，不知道柯願不願意承認，第一次參選台北市長，若沒有民進黨是沒有機會當選，在第二次選市長，若沒有民進黨，是會落選的，因此，柯文哲應該與民進黨保持友善的關係。

柯文哲上午受訪時說，卓榮泰講這句話什麼意思？邏輯是什麼？ 所以民進黨選台北市長提名姚文智是假的？那句話的邏輯他聽不太懂。

媒體問柯，卓榮泰認為柯文哲拿到的都是棄保的票？柯文哲反問，所以他們提名姚文智，沒有認真輔選？一切都是假的？還是怎樣。至於和民進黨要保持友善？柯說，他跟每個人都很友善，「只要他們不要打我就好了」，不要每天透過各種管道打我，還有一點，就是正常一點。

卓榮泰昨還批柯文哲的三黨不過半，是想獲取政治籌碼、沒有中心思想，柯文哲說，講這種話只是政治語言。

柯文哲上午參加交通會報受訪。記者楊正海/攝影
柯文哲上午參加交通會報受訪。記者楊正海/攝影
分享

民進黨柯文哲卓榮泰

相關新聞

影／王金平將告別立法院

2019-10-25 11:45

低調出席日天皇即位遭酸 謝長廷：與中共有啥兩樣？

2019-10-25 11:39

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39

謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

2019-10-25 11:31

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

議事堂失笑 侯友宜：我笑局長用專業回答政治調侃問題

2019-10-25 10:55

影／國民黨團：民進黨前喊謙卑 現耍官威

2019-10-25 09:52

徐國勇不夠看！蔡政府耍官威排名…NO.1是他

2019-10-25 08:00

觀察站／「立院喬王」不熄燈 換別的舞台開張

2019-10-25 00:43

王金平不是裸退！ 今天質詢告別立院

2019-10-25 00:19

金門藍主委選前換將 黨員醞釀退黨

2019-10-24 23:17

國民黨：金門縣黨部主委任期屆滿 石兆瑉將如期上任

2019-10-24 21:53

消防法修法鬧烏龍 內政部道歉：處理有瑕疵

2019-10-24 21:39

影／香港立法會撤回反送中條例 蔡英文奉勸港府這句話

2019-10-24 18:13

卓榮泰批柯文哲 呈現完全沒有中心思想的政治行為

2019-10-24 16:36

影／北農秘書董德堉兼民眾黨職 議員批柯：黨政分際呢？

2019-10-24 15:27

沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 14:57

南投1年救援30次 盼訂配套、設專責單位

2019-10-24 14:43

山難搜救使用者付費 最快明年6月統一標準

2019-10-24 14:41

王金平明告別立院 不會裸退

2019-10-24 14:19

藍綠搶宗教票 姚武年公祭 韓、蔡都到了

2019-10-24 14:17

消防法修法再度協商 黃國昌：消防署意圖翻案

2019-10-24 14:10

馬紹爾群島總統來訪 外交部：誠摯歡迎

2019-10-24 14:09

游盈隆：台灣社會統派支持者銳減 史上最少、最低迷

2019-10-24 12:31

沒戴安全帽要警方先勸導 台南議員澄清：沒說不能開單

2019-10-24 12:15

議員質疑市長私人行程不公開？柯文哲：檢察官才可以看

2019-10-24 12:10

挨批黨政不分 柯文哲：抓到就處理

2019-10-24 12:03

山難搜救使用者付費 最快明年6月全國統一標準

2019-10-24 11:56

「藏人自焚說」挨轟失言 柯文哲不認錯：爛的抗議方式

2019-10-24 11:46

再談既存違建問題 柯文哲：涉及公安就拆

2019-10-24 11:17

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

2019-10-24 11:11

馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06

北農秘書兼民眾黨職挨批黨政不分 柯文哲：抓到就處理

2019-10-24 10:39

擔心安全帽壓壞髮型？ 台南議員要警方「盡量勸導就好」

2019-10-24 09:10

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00
看更多

熱門文章

徐國勇不夠看！蔡政府耍官威排名…NO.1是他

2019-10-25 08:00

陳同佳案／徐國勇飆記者！她說部長沒那麼大，記者也沒那麼小

2019-10-24 13:14

法界批陳同佳案：跟港府鬥法 蔡政府沒做功課

2019-10-25 00:25

陳同佳案中有魔鬼 蘇貞昌「哼」一聲掉頭走

2019-10-25 09:39

黃金變綠綠的？「國家金脈」揭祕 放久只有3種變化...

2019-10-25 09:00

謝龍介再揭黑韓產業鏈 指應是綠營被嚇到了

2019-10-24 16:26

強調不干政 李佳芬暗諷阿扁：沒有貪婪妻子就不會貪汙

2019-10-24 23:47

告別「媽寶國家」 政院修法：開放山林、責任自負

2019-10-24 19:29

新聞眼／台式民主 孕育出何種水準官員？

2019-10-25 00:40

沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03

幫海陸與特戰練兵？館長：思考過後決定放棄

2019-10-24 22:26

林濁水：韓國瑜民調跌得快猛久 與朱洪比都冠軍

2019-10-24 15:22

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

2019-10-24 18:31

韓國瑜屢失言 謝震武引「8字古語」痛批10分鐘

2019-10-25 10:31

徐國勇稱見管浩鳴不知要談陳同佳 扁：可信度幾近於零

2019-10-24 18:51

觀察站／「立院喬王」不熄燈 換別的舞台開張

2019-10-25 00:43

韓國瑜拋高山設升旗台綠狂酸 他舉美國例子：別說人家蠢

2019-10-25 07:52

謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

2019-10-25 11:31

影／陳同佳案爆氣 徐國勇嗆許毓仁：不要戴部長帽子！

2019-10-24 17:16

婉拒輔選韓國瑜 王金平：支持他做好市長

2019-10-24 15:38

張花冠接陳明文後援會總督導 宣告嘉義山線整合成功

2019-10-24 22:13

2020郭粉、柯粉投誰？ 朱學恒預言：投蔡或廢票機會高

2019-10-25 10:42

消防法修法鬧烏龍 內政部道歉：處理有瑕疵

2019-10-24 21:39

陳同佳案 徐國勇見管浩鳴 藍促公布錄音

2019-10-25 00:33

民調未反映韓粉熱度 謝：民調失準

2019-10-24 13:53

陳明通：已建好投案窗口 陳同佳可來投案了

2019-10-24 12:58

遭蘇貞昌指魔鬼現形 馬英九辦：閣揆帶頭造謠 政治算計

2019-10-25 10:22

王金平不是裸退！ 今天質詢告別立院

2019-10-25 00:19

陳同佳不能自行來台投案？ 陳明通：旁邊坐殺人犯會嚇死

2019-10-24 14:03

蘇震清首場「阿忠好友座談會」逾千人到場展基層實力

2019-10-25 01:33

【即時短評】陳同佳事件 政府自斷跨境打擊犯罪活路

2019-10-24 15:31

媒體民調 蔡英文領先韓國瑜11.9百分點

2019-10-24 12:27

陸委會要港媒「去問你們政府 難道一點責任都不負嗎」

2019-10-24 19:58

蔡壁如排不分區第一？柯文哲：血滴子戰白海豚、綠喬王

2019-10-24 17:42

沒戴安全帽要警方先勸導 台南議員澄清：沒說不能開單

2019-10-24 12:15

遭指魔鬼現形 馬英九：蘇貞昌當院長不太合適了

2019-10-25 10:53

徐國勇要記者客氣一點 洪秀柱：蔡英文囑咐的謙卑呢？

2019-10-24 20:20

陳同佳案 陳水扁：抓來繩之以法 那麼多政治考量幹嘛？

2019-10-25 09:49

領導人要霸氣不難！ 蘇起支持韓國瑜是因為這4個字

2019-10-24 12:07

行政院反擊陳同佳案：從未髮夾彎 玩政治遊戲的是港府

2019-10-24 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top