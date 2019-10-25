議事堂失笑 侯友宜：我笑局長用專業回答政治調侃問題

2019-10-25 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／即時報導



新北市長侯友宜今天表示，昨天市議員賴秋媚質詢衛生局長陳潤秋時，他失笑是因為賴問的是政治調侃問題，陳卻用醫療專業回應，文不對題；至於市府出租禮堂卻發生選舉造勢行為，市府已依規定處罰，算滿重的。

侯友宜說，他笑的是衛生局長陳潤秋，而不是笑韓國瑜，「人家問的是政治調侃問題，她卻正經八百、有板有眼用醫療專業回答，文不對題」，應該用輕鬆話回答就好，「後來我問她，她還搞不清楚，想通後自己也在笑」。

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市議員陳世榮問侯友宜說，侯昨天在陳潤秋被質詢時，發出詭異笑聲，到底是為什麼？當總統不是那麼簡單，要能捍衛台灣，「你們有做換韓準備嗎」？

張錦豪也說，韓國瑜已經跌破當年的換柱門檻25%，他請副市長謝政達要開始做接手市長準備，也要侯友宜公開宣示不會去參選總統，「怕你跑去選總統，我們就會很難過」。

侯友宜不斷笑著說，「不要做頭腦空空準備，好朋友不要相害，我好好的當市長就好」。並反問「你怎麼這麼煩惱我」？強調他和選民有約，要把市政好，消遣鼓勵都可以，但他一心一意為新北市民做事，希望大家回歸市政議題，不要相害、不要虧他。