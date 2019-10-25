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陳同佳案中有魔鬼 蘇貞昌「哼」一聲調頭走

影／國民黨團：民進黨前喊謙卑 現耍官威

2019-10-25 09:52攝影中心 記者林澔一／台北即時報導

國民黨團首席副書記長陳宜民、立委賴士葆、林奕華、許毓仁、陳玉珍，上午在國民黨立院黨團舉辦記者會。批評蔡政府上任時喊「謙卑、謙卑、再謙卑」，反觀現在內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通行徑囂張、在立法院耍官威、不認錯。

國民黨立委林奕華（右起）、賴士葆、陳宜民、陳玉珍與許毓仁，上午在國民黨立院黨團舉...
國民黨立委林奕華（右起）、賴士葆、陳宜民、陳玉珍與許毓仁，上午在國民黨立院黨團舉辦記者會。記者林澔一／攝影
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國民黨許毓仁徐國勇

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