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觀察站／「立院喬王」不熄燈 換別的舞台開張

2019-10-25 00:43聯合報 本報記者鄭媁

王金平被封為「立院喬王」，但政局驟變，已非王單方面能掌控。 圖／聯合報系資料照片
王金平被封為「立院喬王」，但政局驟變，已非王單方面能掌控。 圖／聯合報系資料照片
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立法院前院長王金平今天將最後一次站上質詢台，告別四十四年國會生涯。回顧王金平競選總統的曲折過程，自三月宣布參選、六月表態不參與國民黨初選，「郭柯王結盟」從成形到破局，直至遲遲等無親民黨門票，一如王金平常引用的布袋戲台詞：「世事如棋、乾坤莫測」。

去年九合一選舉，在王金平積極輔選下，高雄市長韓國瑜打贏超乎預期的大勝仗，堅定王參選意志；今年初，王金平出版自傳，為角逐二○二○埋下伏筆，緊接著選在生日前夕，正式表態參選決心。不料韓國瑜鬆口「願為中華民國粉身碎骨」，韓殺出參選總統，埋下難解心結。

韓國瑜在黨內初選出線後積極尋求整合，甚至邀請王金平出任副手，但遭婉拒；鴻海創辦人郭台銘初選後仍醞釀獨立參選，也讓郭柯王結盟初露曙光。

隨著郭台銘宣布不選，打亂大局，王金平的「因緣」只能轉向親民黨的最後一張總統門票。不過，橘營雜音仍多，親民黨主席宋楚瑜始終未鬆口是否四度參選總統，都讓王金平參選之路充滿變數。

縱橫政壇多年，王金平不是沒有機會問鼎總統大位，二○○八年礙於形勢比人強，王金平宣布支持前總統馬英九參選，換取支持續任立法院長。

王金平被封為「立院喬王」，看穿政治棋局，一路走來的人情冷暖，王金平點滴在心頭。

政局驟變，已非王金平單方面能掌控，即便因緣路崎嶇，長年培養的基層人脈，依舊會是他最珍貴的資本，接下來的選戰角色，相信王金平不會缺席。「喬家大院」不會熄燈關門，只是換另種方式開張。

2020選舉王金平韓國瑜親民黨郭台銘宋楚瑜馬英九國民黨

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