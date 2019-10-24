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國民黨：金門縣黨部主委任期屆滿 石兆瑉將如期上任

2019-10-24 21:53聯合報 記者王寓中／台北即時報導

針對媒體刊載國民黨地方黨部人事異動相關訊息，國民黨今晚表示，金門縣黨部主委人事案，乃因現任主委林芳旋任期屆滿，遂由黨中央派任石兆瑉為新任主委。

國民黨表示，外傳陣前換將等描述與事實不符，石兆瑉將如期上任。

國民黨金門

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