消防法修法鬧烏龍 內政部道歉：處理有瑕疵
針對消防法修法，立法院今再度召開黨團協商，針對「立法說明」進行討論，卻揭內政部消防署烏龍，擅改立法院日前協商結論，並造成各黨團爭執不下。對此，內政部次長陳宗彥在會中道歉，承認在處理上有瑕疵。
台中市大雅區違章工廠大火導致二名消防員殉職，讓消防法修法再受矚目。立法院10月14日針對消防法修法舉行朝野協商，確立消防員「退避權」，以及「災害事故調查」等，盼在總質詢結束後完成二、三讀，最快在10月29日處理。
然而，立法院今再度召開朝野協商。民進黨團人士日前指出，是時代力量立委黃國昌擅自修改立法說明，各黨團不能同意，才必須重新舉行朝野協商。
對此，黃國昌稱是「胡說八道！」指時代力量黨團在18日拿到依黨團協商共識的立法說明後，四黨團均簽名協商結論，如今重啟協商，顯是消防署想要翻案。
而黃國昌與民進黨團總召柯建銘也在本日協商當中爭執不下。柯建銘指控，現行的立法說明文字是消防署跟黃國昌談出來、塞進去的文字，前面大家簽名的朝野協商結論沒有這一段，要求重新討論。對此黃國昌非常生氣，當場拍桌要求勘驗前次協商影像，痛批柯「含血噴人」，強調自己絕對不能接受這種說法。
後來經立法院議事處釐清後發現，立法院長蘇嘉全在14日協商後宣讀協商結論，由民進黨團，和國民黨團簽署，但因親民黨團代表不在場，另時代力量黨團總召徐永明要求看到具體「立法說明」文字才簽署，消防署後來依據蘇嘉全宣讀文字草擬立法說明文字。
然而，消防署擬定文字後，交議事處請時代力量黨團過目，黃國昌認為，其文字與當初協商共識不符，立即向內政委員會反應，內政委員會則表示，這部分要與消防署討論。
爾後，消防署又擬出另一份立法說明文字，時力黨團在拿到相關立法說明，認為符合黨團協商共識後才簽名，並認定是四黨團均簽名同意的結論，但事實上，出現兩份立法說明版本，國民兩黨團簽署同意的是原始版本，時代力量和親民黨團則簽署同意消防署修改過的版本。消防署在修改文字後，並未拿修改版本與國民黨團與民進黨團討論、重新簽署。
對此，陳宗彥在會中道歉，指出這是內政部處理程序上有瑕疵，並稱內政部建議維持原來朝野協商的立法理由做後續文字討論。
蘇嘉全最後裁示，請消防署再擬適當文字與各黨團溝通，日後處理時再做最後協商，且若協商不成將不會併入條文表決，而是另外提案處理。
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