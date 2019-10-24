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談降菸稅 扁：如不降 特權免稅菸是否該取消？

2019-10-24 21:32聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

前總統陳水扁今天在臉書論述一邊一國行動黨的「十大政見和九大福利」，著重「降低菸稅」、「正名制憲，內閣制，三權分立。廢止公投不能綁大選」。談到降低菸稅時表示，「如果不降低菸稅減輕弱勢者的負擔，有錢出國享受的特權免稅菸是否也該取消？」，有暗諷「私菸案」的意謂。

談到「正名制憲，內閣制，三權分立。廢止公投不能綁大選」時，扁主張三權分立憲政體制、內閣制；在公投方面，扁批民進黨「沒收」公投綁大選的規定，大開民主倒車。

陳水扁今天臉書內容如下：

「如果不降低菸稅減輕弱勢者的負擔，有錢出國享受的特權免稅菸是否也該取消？台灣正名制定新憲，不是把藍的「中華民國」＋綠的「台灣」÷2=「中華民國台灣」，叫做「藍綠共識」！？

阿扁支持「一邊一國行動黨」提出「十大政見九大福利」的政策主張。其中第9條是「降低菸稅。吸菸有礙健康，應設公共吸煙室 」。過度吸菸有害健康，阿扁自己不抽菸，也不鼓勵抽菸，但反對一再漲價，過度漲價，如同對吸菸族單獨加稅再加稅，無形中增加沒錢的弱勢者很大的經濟負擔。

而有錢人可以買機票出國旅遊，並特權購買免稅菸回國，不但沒有加價還免稅。難怪會發生連維護總統安全的特勤人員，利用總統專機免入關檢查的禮遇之便，集體超買免稅菸超過一萬條，由於體積過於龐大，不能隨機出國再返國，以致釀成重大的貪瀆醜聞。如果不降低菸稅減輕弱勢者的負擔，有錢出國享受的特權免稅菸是否也該取消？

「一邊一國行動黨」的第6大政見則是憲政改造的基本主張。「正名制憲，內閣制，三權分立。廢止公投不能綁大選 」。「一邊一國行動黨」反對「一個中國原則」，力主「台灣正名 制定新憲」，中華民國不是台灣人的國家，台灣才是2360萬台灣人永遠的國家。台灣人民需要一部合時合身合用的台灣新國家的根本大法。

我們不要不是總統制、不要內閣制、不是雙首長制的憲政怪胎。台灣實施內閣制是時候了！我們應揚棄烏魯木齊制的中國憲法，改制定台灣新憲法。代表五權憲法的政權機構國民大會都可廢了，為什麼全球唯一的五權憲法不能改為與世界接軌的三權分立憲政體制！？

民主國家的老大哥美國都實施公投綁大選了。藍營從反對公投人權，杯葛公投綁大選，到2018年提出3個綁大選的公投案。反而是數十年來為爭取公投直接民權不遺餘力的民進黨，卻在修改公投法強制公投綁大選後，輸掉地方選舉，怪罪公投亂象才是敗選的元兇，因而再修法「沒收」公投綁大選的規定，大開民主倒車！」

前總統陳水扁支持一邊一國行動黨「降低菸稅」的政見。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁支持一邊一國行動黨「降低菸稅」的政見。圖／翻攝陳水扁臉書
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公投菸稅內閣陳水扁

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