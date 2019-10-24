國會政黨聯盟11月2日凱道辦黨慶 韓國瑜將出席

2019-10-24 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



國會政黨聯盟將於11月2日前進凱達格蘭大道辦黨慶，同時舉行進軍立法院誓師大會，黨部預估10萬人到場，國會黨在立委選舉方面在各地推出15人參選，總統選舉，主席悟覺妙天則已公開表態挺國民黨提名的韓國瑜，桃園市黨部主委林國政預告，當天將邀請韓國瑜參與國會黨黨慶，韓確定出席，另也邀約郭台銘等大咖出席，但仍在邀約中，歡迎各界共襄盛舉。

林國政說，當天建黨周年慶祝活動將在凱達格蘭大道進行，下午2點開始安排暖場表演，下午3點開始有主席致辭等選舉相關活動，預計5點半結束，桃園市黨部為接駁支持者北上參與，即日起開放報名，限額1102人，當天將安排遊覽車北上，並供餐、保險與飲水。

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林國政說，國會黨在桃園南北區各推出1人參選立委，他自己將代表國會黨參選桃園第四選區（桃園區）立委，近期辦理多場假日電影院宣傳教育政策理念，至於南區則在第五選區（平鎮龍潭區）推出雄三飛彈總工程師張誠博士參選。