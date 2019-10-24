黃曼昕：否定傳承就不會有現在故宮的遍地開花

2019-10-24 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政上午提到要將故宮數位化一事，故宮隨即在下午出聲明表示在「服務型智慧政府推動計畫」、「前瞻基礎建設計畫」等計畫支持下，完成多項數位成果。

韓國政顧問團發言人黃曼昕今晚表示，現在由民進黨管理的故宮，口中所謂的數位成果，若沒有前人基礎，怎有後人開花？

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黃曼昕表示，在馬政府時代的兩位故宮院長周功鑫及馮明珠都致力於將故宮文物數位典藏化，前總統馬英九八年任內已完成近80%，所以現在故宮的數位巡迴展都是奠基在馬政府時代努力下的成果，今日故宮的數位團隊也大多是舊團隊，絕大部分都不是民進黨執政後所建立的。也就是說，如果過去馬政府時代所做的東西都不拿出來展覽，那根本不會有現在的「遍地開花」成績可說嘴。

黃曼昕說，國立故宮博物院這一年多來的數位巡迴展能深獲好評，代表民進黨政府肯定過去八年馬政府團隊所辛苦建立的基礎，也謝謝民進黨編列經費讓這些數位文物，到各地的博物館去展出，被民眾所看見。文化是一種傳承，若否定傳承，就不會有現在故宮博物院所說的遍地開花。