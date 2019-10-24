徐國勇要記者客氣一點 洪秀柱：蔡英文囑咐的謙卑呢？
2019-10-24 20:20
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
內政部長徐國勇上午在立法院怒嗆記者「不要問部長睜眼說瞎話、客氣一點」，引發耍官威質疑。國民黨前主席洪秀柱在臉書揶揄，徐以「好大的官威」狠打要團隊「謙卑、謙卑、再謙卑」的蔡總統一巴掌，一道道髮夾彎難道不是民進黨「睜眼說瞎話」？
洪秀柱表示，去年12月士林地檢署對港人陳同佳發布通緝令，結果陳嫌要來台灣投案，民進黨政府第一時間竟以「投案不合乎情理」拒絕，直到發現民怨沸騰，大家都質疑民進黨政府放棄國家司法管轄權時，蔡英文總統才改口說「香港不辦我們辦」。
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洪秀柱說，陸委會今年5月說「香港是獨立司法管轄區，對於個案處理應有決定權，不用修法，也可以馬上送過來。我們都可以給予必要的協助。」怎麼到10月21日就改口批港府「意圖規避自身應有的司法管轄權」，不願意協助陳嫌來台受審？
洪秀柱更點名，針對引發港人大規模抗爭的「送中條例」(引渡條例)，民進黨態度更前後不一：今年2月法務部針對港府修改引渡條例一事公開表示「樂見其成」，後來港人開始抗爭後，蔡英文總統反而屢屢「撿到槍」反對引渡條例。
洪秀柱批評，民進黨政府不僅對內施政搖擺、前後不一，連對香港態度都如此朝三暮四，國際如此關注香港情勢，民進黨屢次自打嘴巴，都不覺得自己丟臉丟到國外去？
綜上所述，洪秀柱說，港籍陳嫌要來台灣投案一事，民進黨政府態度當然有前後不一的「髮夾彎」，徐國勇堂堂一個內政部長真的是「好大的官威」。
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