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告別「媽寶國家」 政院修法：開放山林、責任自負

2019-10-24 19:29聯合報 記者林河名／台北即時報導

行政院蘇貞昌本周一宣布國家山林解禁政策後，行政院會今天通過國家賠償法修正草案，增訂對於開放的山域、水域等自然公物或其設施，若管理機關已作出適當警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動，國家將不負賠償責任，或可減免國賠責任。

蘇貞昌表示，政府不只開放山林，「我們也要修法告別媽寶國家」，「上山、下海、溯溪，都是台灣最好的享受，政府不禁止大家冒險，但只負責清楚標示風險，責任則請大家自行承擔」。

國家山林解禁，包括開放山林、資訊透明、便民服務、教育普及與明確責任等5項政策主軸。蘇貞昌要求相關部會，應該一改過去幾百年來的心態，「開放山林時，也向山致敬」。他鼓勵大家要「敬山」、「進山」及「淨山」，「進到山林，留在那裡的是歡樂，帶回來的就是回憶及垃圾」。

現行國賠法規定，「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。修正草案刪除「公有」，未來適用的公共設施不限於「公有」，並增加「人身自由」的保障。法務部次長陳明堂舉例，民眾受困在公共電梯裡，就是「人身自由」受損害。

為配合政府開放山域、水域，人民接近使用時也應具備風險意識，做好自主管理、承擔責任，國賠法第3條增訂第3項：「於開放之山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任。」第4項則對自然公物內之設施，設有減輕或免除國賠責任的規定。

陳明堂解釋，所謂「警告」，不一定要立一個牌子，有時設置指示牌會破壞地形、地貌，因此也可透過網路公告，或透過山友協會、營建署、國家公園管理處等廣為周知，需要的民眾也可自行查閱。

陳明堂指出，免除國賠責任主要是針對「自然公物」，例如颱風天，國家對於山林或海邊已警告危險性，可不負賠償責任；但對於自然公物區域內的「人工設施」，國家有維護義務，雖政府有警告，民眾仍發生意外，可減輕或免除國賠責任，將視個案認定。

蘇貞昌強調，台灣的山與海範圍遼闊，完全由政府管理，實務上並不可行；如今政府態度改變，以政策支持開放山域、海域，但也要促使國人在從事登山、水域活動時，加強風險意識及自我管理，做好活動前各項安全準備，防止意外事件發生。

行政院長蘇貞昌日前宣布國家山林解禁政策，全面開放山林。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌日前宣布國家山林解禁政策，全面開放山林。 圖／聯合報系資料照片
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國賠蘇貞昌行政院

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