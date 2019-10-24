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影／香港立法會撤回反送中條例 蔡英文奉勸港府這句話

2019-10-24 18:13聯合報 記者鄭國樑／即時報導

香港立法會昨召開大會，保安局局長李家超逃犯條例宣布撤回撤回逃犯條例修訂草案。蔡英文總統今天下午指出，香港立法會大會撤回反送中條例，不會根本性解決問題，因為問題的根源在於香港人民憂心香港未來的民主、自由發展。

蔡英文表示，她還是要奉勸香港政府一句話「誠懇跟人民對話」，找出一個有效的方法在香港實施民主制度，這樣香港才會穩定下來。

蔡英文強調，撤回反送中條例，不會根本性解決問題。記者鄭國樑/攝影
蔡英文強調，撤回反送中條例，不會根本性解決問題。記者鄭國樑/攝影
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香港逃犯條例立法會反送中

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