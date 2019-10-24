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卓榮泰批柯文哲 呈現完全沒有中心思想的政治行為

2019-10-24 16:36聯合報 記者林敬殷／即時報導

民進黨黨主席卓榮泰。聯合報系記者胡經周／攝影
民進黨黨主席卓榮泰。聯合報系記者胡經周／攝影
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民進黨主席卓榮泰接受聯合影音訪問時，對於民進黨與台北市長柯文哲的關係時說，柯最近不管是兩岸政策或對人的攻擊應深刻檢討，他反問柯，不知道柯願不願意承認，第一次參選台北市長，若沒有民進黨是沒有機會當選，在第二次選市長，若沒有民進黨，是會落選的，因此，柯文哲應該與民進黨保持友善的關係。

卓榮泰說，柯文哲最近的言論，無論從兩岸政策和對人攻擊，應該要深刻檢討。柯文哲的兩岸一家親，和民進黨政策不同，香港問題上，柯說警察擦槍走火言論，與事實完全不同；柯對蔡英文總統、行政院長，總統府秘書長陳菊不合理攻擊，會傷了很多民進黨人的心。

卓榮泰更表示，柯文哲提三黨不過半，非常難以接受。柯文哲稱民眾黨在各地提名區域立委參選人，是為了三黨不過半，這是非常難以接受的，三黨不過半是空話，因為民眾黨不可能過半，柯是要讓國、民兩黨不過半，從中取得籌碼位置。

卓榮泰接著說，不管是政治工作、經濟投資，或小商人等，都不希望國內內部政局不穩定，現在台商資金回流，若呈現不穩定的政局，回流的資金會產生懷疑，又如美國的商業部及農業部日前號召美國前五百大企業應加經濟的雙邊關係，如過政局不穩定，這些投資、合作會發生嗎？

卓榮泰說，若呈現不穩定的國會，經常和行政單位對立，政局一定不穩定。安定前提就是要強而有力的總統、堅實支持民主的國會。因此，藍綠不過半，有小黨遊走兩邊，絕不是台灣安定現象。從柯市長以上這幾句話，他已經漸漸偏離民進黨的想法，甚至呈現出完全沒有中心思想的政治行為。

柯文哲卓榮泰2020選舉2020立委選舉

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