蔡英文要拚連任 韓國瑜：請先拿出3年半成績單
2019-10-24 16:04
聯合報 記者李京昇
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天來到雲林縣，他在雲林海線立委參選人張嘉郡、雲林縣長張麗善等人陪同下，走訪雲林各宮廟、農漁會。
韓國瑜稍早參拜台西鄉安西府，媒體問到雲林張家派系全程陪同走訪，會不會擔心其他派系整合問題，韓國瑜不答問題，則強調要總統蔡英文若要連任，先拿出成績單。
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韓國瑜說，總統大選將至，各政黨總統參選人要把心中理想、論述還有對人民的承諾，直接告訴台澎金馬2300萬的百姓，蔡總統想連任得交出成績單，告訴大家3年半為台灣謀什麼福利，是讓人民過得更富強、富裕，還是越來越貧窮。
韓國瑜說，他不是執政者，而是在野黨，他必須要全面性的加強論述，不是一個點、一個線來看，他再次呼籲執政的蔡英文總統，爭取連任就應該把成績單拿出來，台灣現況是越來越安全、還是越來越危險；台灣人民是越來越富有、還是越來越貧窮，執政者必須把執政成績單拿出來。
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