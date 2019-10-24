再掀中台灣韓流！韓國瑜11月底成立台中競總

2019-10-24 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



距離總統大選只剩79天，請假拚選舉的國民黨總統參選人韓國瑜，預計11月底再到台中市，不僅要成立韓國瑜台中競選總部，還要與國民黨平地原住民立委參選人黃仁等人聯手，同步成立7個選區立委競總，要在中台灣再次掀起韓流旋風。

台中市人口超過280萬人，目前是台灣人口第二大都，加上彰化是六都以外的人口第一大縣，中彰人口超過450萬人，成為藍綠兵家必爭的票倉；總統蔡英文台中競選總部最早成立，已成立多個後援會，藍營靠紅黑派系整合，努力在基層耕耘。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

韓國瑜台中競選總部11月23日成立，國民黨平地原住民立委參選人黃仁也選在當天成立競選總部，台中市8個選區立委中，已有6人選在同一天成立競選總部，當天韓國瑜競總成立後，將再度橫掃大台中地區，趕場營造大團結氣勢。