婉拒輔選韓國瑜 王金平：支持他做好市長

2019-10-24 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



立法院前院長王金平。聯合報資料照片 分享 facebook 立法院前院長王金平明天下午將在立法院登上質詢台，進行立委生涯最後一次總質詢，外傳將宣布裸退。不過，王金平下午出席前財政部長顏慶章新書發表會前受訪表示，明年1月31日要告別本屆立委了，明天還是依然有質詢，並澄清，他拍影片是為自己44年立法院生涯留下紀錄，不是為了明天要宣布退不退的問題。

針對與親民黨的合作進度，王金平表示，隨著因緣走，再看看未來發展如何；媒體詢問，親民黨主席宋楚瑜說，親民黨手握總統門票是非賣品，王金平笑稱，當然是非賣品，牽涉到國家未來發展的問題，這是大家價值觀最後判斷的問題。

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至於有藍委候選人盼邀請王金平站台輔選，王金平說，有委員要求他去輔選，當然他就盡力而為，但被問到會不會輔選總統參選人，王金平反問，他要參選到底，怎麼還會去輔選別的總統候選人？他已經講過了，他支持韓國瑜選市長，支持韓做好市長，後面就沒有了。

此外，近日港女命案兇嫌陳同佳案引發藍綠論戰。王金平提出三原則，第一，不能輕易放棄司法主權；第二，陳嫌殺人，就要接受司法公平審判；第三，不希望藉此議題當成政治算計，他認為應該秉持這三原則。