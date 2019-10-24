沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



歷史教育新三自運動協會今天舉行記者會，前總統馬英九特別錄製一段七分鐘的影片表示，從課綱到教科書，民進黨政府用盡一切手段「去中國化」，蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。對此，政大台文所教授陳芳明表示，沒有台灣，就沒有中華民國。偏頗的教育體制應該要徹底改革了，「我這樣說，喜歡哭泣的馬英九不要又哭了」。

陳芳明在臉書表示，馬英九的談話，是非常好笑又非常幼稚的說法，他曾經受到中國體制的教育偏見，從小就被引導去認識他這輩子不會去的地方。從上古史到邊疆地理，背誦無數。如今他未曾去過新疆、西藏、蒙古。他研究唐宋歷史，到今天他也未曾造訪西安或開封。為什麼讀台灣史台灣地理，就是消滅中華民國？「我們受害已經那麼久，馬英九卻一直沒有感覺。消滅歷史上的中華民國，就是國民黨。」

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陳芳明說，「曾經擔任過中華民國總統的馬英九，應該比誰都明白吧。你在南京執政嗎？你在北京統治過嗎？」他說馬英九已經享有最高權力，還停留在幼兒症階段。沒有台灣，豈有中華民國？沒有台灣人民，豈有國民黨。