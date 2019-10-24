親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
高鐵擬延伸宜蘭
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

瑪莎拉蒂平息大陸怒火 暫停贊助金馬獎

觀察不到9局紅襪速簽劉致榮 雙方就是賭注結合

沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

歷史教育新三自運動協會今天舉行記者會，前總統馬英九特別錄製一段七分鐘的影片表示，從課綱到教科書，民進黨政府用盡一切手段「去中國化」，蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。對此，政大台文所教授陳芳明表示，沒有台灣，就沒有中華民國。偏頗的教育體制應該要徹底改革了，「我這樣說，喜歡哭泣的馬英九不要又哭了」。

陳芳明在臉書表示，馬英九的談話，是非常好笑又非常幼稚的說法，他曾經受到中國體制的教育偏見，從小就被引導去認識他這輩子不會去的地方。從上古史到邊疆地理，背誦無數。如今他未曾去過新疆、西藏、蒙古。他研究唐宋歷史，到今天他也未曾造訪西安或開封。為什麼讀台灣史台灣地理，就是消滅中華民國？「我們受害已經那麼久，馬英九卻一直沒有感覺。消滅歷史上的中華民國，就是國民黨。」

陳芳明說，「曾經擔任過中華民國總統的馬英九，應該比誰都明白吧。你在南京執政嗎？你在北京統治過嗎？」他說馬英九已經享有最高權力，還停留在幼兒症階段。沒有台灣，豈有中華民國？沒有台灣人民，豈有國民黨。

陳芳明反問馬英九，如果有任何愛國分子在北京高喊「中華民國萬歲」，你知道下場會如何？

政大台文所教授陳芳明。本報資料照片
政大台文所教授陳芳明。本報資料照片
分享

中華民國馬英九陳芳明

相關新聞

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 14:57

陳同佳來台政策急轉彎？蘇貞昌：不會放棄司法管轄權

2019-10-24 16:12

影／北農秘書董德堉兼民眾黨職 議員批柯：黨政分際呢？

2019-10-24 15:27

南投1年救援30次 盼訂配套、設專責單位

2019-10-24 14:43

山難搜救使用者付費 最快明年6月統一標準

2019-10-24 14:41

國家公園若有警示 民眾冒險登山遇難不國賠

2019-10-24 14:39

王金平明告別立院 不會裸退

2019-10-24 14:19

藍綠搶宗教票 姚武年公祭 韓、蔡都到了

2019-10-24 14:17

消防法修法再度協商 黃國昌：消防署意圖翻案

2019-10-24 14:10

馬紹爾群島總統來訪 外交部：誠摯歡迎

2019-10-24 14:09

游盈隆：台灣社會統派支持者銳減 史上最少、最低迷

2019-10-24 12:31

沒戴安全帽要警方先勸導 台南議員澄清：沒說不能開單

2019-10-24 12:15

議員質疑市長私人行程不公開？柯文哲：檢察官才可以看

2019-10-24 12:10

挨批黨政不分 柯文哲：抓到就處理

2019-10-24 12:03

山難搜救使用者付費 最快明年6月全國統一標準

2019-10-24 11:56

國家公園內若有警示 民眾恣意冒險遇難不國賠

2019-10-24 11:54

「藏人自焚說」挨轟失言 柯文哲不認錯：爛的抗議方式

2019-10-24 11:46

再談既存違建問題 柯文哲：涉及公安就拆

2019-10-24 11:17

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

2019-10-24 11:11

馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06

北農秘書兼民眾黨職挨批黨政不分 柯文哲：抓到就處理

2019-10-24 10:39

擔心安全帽壓壞髮型？ 台南議員要警方「盡量勸導就好」

2019-10-24 09:10

雲縣副議長退黨 議員邱世文重回綠營

2019-10-23 23:56

蘇震清疑涉掏空案 民進黨廉政會：不予立案

2019-10-23 22:16

悼念一代鋼鐵聞人姚武年 蔡英文韓國瑜可能同台

2019-10-23 21:06

雲縣副議長退出民進黨 郭、柯陣營都來關切

2019-10-23 19:23

不認「自焚說」失言 柯文哲：自焚對公安造成很大威脅

2019-10-23 16:58

確定遭開除黨籍 李正皓：下架國瑜黨是未來最重要任務

2019-10-23 15:52

獨／金門機場野狗亂入航班延誤 總統專機意外背黑鍋

2019-10-23 15:19

亞洲首次！台歐盟聯手辦LGBTI人權推動研討會

2019-10-23 13:46

機敏設施遭3D市景「突襲」全曝光 立院要國軍偽裝因應

2019-10-23 13:10

馬英九訪胡璉故居：他改變金門命運

2019-10-23 13:02

立院初審通過鼓勵軍人生育條款 服役半年可請育嬰假

2019-10-23 12:53

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

遭「香港解密」鎖定 台灣基進：港府害人權，台灣需反制

2019-10-23 11:56

【即時短評】2020是馬英九、蔡英文 雙英對決嗎?

2019-10-23 11:51

緬懷古寧頭戰役功勳 馬英九上午拜會熊震球致謝

2019-10-23 11:43

陳文成與林宅血案檔案 國安局長：該公開就公開

2019-10-23 11:36

青少兒一周用手機26小時 6-7成看影片聽音樂參與社群

2019-10-23 11:27
看更多

熱門文章

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者講話客氣一點

2019-10-24 09:44

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

2019-10-24 11:11

擔心安全帽壓壞髮型？ 台南議員要警方「盡量勸導就好」

2019-10-24 09:10

陳同佳案／徐國勇飆記者！她說部長沒那麼大，記者也沒那麼小

2019-10-24 13:14

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

2019-10-23 16:14

不只陳同佳 這5件事蔡政府的髮夾彎可大了

2019-10-24 08:00

香港怠慢我國司法請求不只1例 還獨占64億贓款

2019-10-23 18:10

時力鳳山矛盾加劇 不滿黃捷親綠 陳惠敏首開砲

2019-10-24 00:59

管浩鳴：陳同佳今晚及明日 不會到台灣「自首」

2019-10-23 21:30

韓國瑜網路討論度勝過蔡英文 名嘴一句話嚇壞劉寶傑

2019-10-24 10:00

陳同佳來台投案已取消註記？移民署澄清：僅同意登機

2019-10-23 20:02

港媒：蔡英文政府，你們正在消費的是一屍兩命

2019-10-24 09:32

怕陳同佳來台變政治籌碼 陳明通：我勸管牧師少講兩句

2019-10-24 09:48

新聞眼／總統強硬定槌 陳同佳若不來 責任誰擔？

2019-10-24 00:20

觀察站／司法個案政治算計 政府一再誤判 進退失據

2019-10-23 23:55

悼念一代鋼鐵聞人姚武年 蔡英文韓國瑜可能同台

2019-10-23 21:06

陳同佳案／火氣未消？ 徐國勇再槓國民黨立委

2019-10-24 11:42

談陳同佳案 陳水扁：不用管名義先抓起來繩之以法就是

2019-10-23 18:48

不認「自焚說」失言 柯文哲：自焚對公安造成很大威脅

2019-10-23 16:58

【重磅快評】蔡政府「假鬼假怪」 陳同佳「心情麻麻」

2019-10-24 09:23

報告陳同佳案 徐國勇與媒體記者爆口角

2019-10-24 09:50

鋼鐵聞人姚武年告別式 蔡英文未與吳敦義、韓國瑜同場

2019-10-24 10:04

韓國瑜傾聽之旅 楊秋興酸：要選總統才來傾聴，太離譜

2019-10-24 11:29

蔡正元：陳同佳受洗悔改願投案求贖罪 卻被蔡幫當圈套

2019-10-23 16:25

出獄道歉 來台未明 陳同佳憂成政治籌碼

2019-10-24 00:14

【即時短評】接人犯踢鐵板 3套劇本太爛？

2019-10-23 22:51

馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06

捷運醉上校回營遭嚴懲 記大過調回海軍任諮議官

2019-10-23 16:17

評陳同佳案 柯文哲諷刺：拿司法當工具玩過頭

2019-10-24 10:42

庶民喊韓總統已變通關密語 胡幼偉：蔡英文將失去空間

2019-10-23 21:01

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

2019-10-24 09:22

巧合？陳同佳殺女友草地棄屍 警苦搜無果「默念」尋獲

2019-10-23 17:19

3千公尺高山廣設升旗台？政院：請韓市長照顧自己安全

2019-10-23 17:37

【即時短評】打出選戰節奏還不夠 韓要拿回議題主導權

2019-10-24 00:56

蘇震清疑涉掏空案 民進黨廉政會：不予立案

2019-10-23 22:16

國民黨不分區開打！陸配大戰外配、蟬心對決蓁心

2019-10-23 16:20

新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56

高鐵東延為選舉？ 工程會主委以宜蘭人感受這樣回

2019-10-24 09:37

陳明通：已建好投案窗口 陳同佳可來投案了

2019-10-24 12:58

韓國瑜沒當選等於零！派系大老批國民黨「只想爭位子」

2019-10-24 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top